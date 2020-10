Comité de concertation : Les commerces non-essentiels devront fermer leurs portes à partir du lundi 2 novembre, et ce jusqu’au 13 décembre

Le nouveau Comité de concertation de ce vendredi après-midi était fortement attendu de par les mesures fortes demandées et nécessaire. Les courbes des cas, des hospitalisations et des décès ne faiblissent pas : on atteint 25% de tests positifs comme le rapportait Sciensano ce matin dans sa conférence de presse. Alors que les hôpitaux doivent déjà reporter les soins tout en convertissant des lits en lits Covid suite au déclenchement de la phase 2B.

Après des mesures progressives comme la fermeture de l’Horeca et l’instauration d’un couvre-feu à 22h, c’est maintenant les commerces non-essentiels qui vont fermer leurs portes. Cependant cette notion de "non-essentiel" pour être différente en fonction des appréciations ou des régions.

Le Premier-ministre Alexander De Croo a décidé d’uniformiser les décisions afin d’éviter la cacophonie politique de cette dernière semaine.

Les activités nécessaires au bon fonctionnement du pays et de la vie des citoyens vont donc continuer. L’énergie, la collecte et tris des déchets, les organes publics et gouvernementaux, ainsi que les commerces alimentaires resteront en activité. Les commerces vendant des produits non-essentiels doivent fermer leurs portes à partir du lundi 2 novembre et ce jusqu’au dimanche 13 décembre. Une évaluation des mesures sera faite à la date du 1er décembre afin de voir si un prolongement est nécessaire ou non.

Toutefois, une alternative est autorisée pour ces commerces qui doivent tenir portes closes : le clic & collect. Il sera possible de réserver par téléphone ou sur Internet des achats non-essentiels en convenant d’un rendez-vous sans entrer dans le magasin. Les supermarchés ne pourront plus vendre des produits non-essentiels.

Ces nouvelles mesures font partie d’un socle commun défini par le gouvernement fédéral. Il n’est pas exclu que les régions choisissent des mesures supplémentaires en fonction de la situation épidémiologique locale.

Les garages resteront ouverts, contrairement aux métiers de contacts non-médicaux (coiffeurs, wellness, salons de beauté) devront fermer leurs portes.



Pour rappel, la semaine dernière des règles concernant la présence dans les commerces avaient déjà été prises. Il n’était déjà plus possible de se rendre à plus d’une personne à la fois et plus de 30min faire ses courses. Des mesures qui visaient à limiter les contacts entre personnes et donc la propagation du virus, tout comme l’obligation de procéder au télétravail dès que possible et les cours à distance pour l’enseignement secondaire et le supérieur en FWB.