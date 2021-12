Comité de concertation : les autorités appellent à diminuer nos contacts

Lors de ce nouveau Comité de concertation, Alexander De Croo rappelle que dans la sphère privée, il est conseillé de limiter le plus possible les contacts, mais n’impose pas de règle de "bulles". Il est recommandé de se rencontrer de préférence à l’extérieur.

L’utilisation d’autotests recommandée

Les autorités rappellent également que l’utilisation des autotests lors des réunions à domicile est plus que conseillée.

"La semaine dernière, nous avons appelé les citoyens belges à utiliser davantage les autotests lors des rendez-vous à domicile. On a remarqué que nous n’avons jamais vendu autant d’autotests dans les supermarchés. On est satisfait, cette recommandation a été bien suivie et on l’espère que vous continuerez", affirme le 1er Ministre, Alexander De Croo.

Objectif : diminuer la pression dans les hôpitaux

En diminuant les contacts sociaux, le Ministre de la santé, Frank Vandenbroucke, espère que la pression dans les hôpitaux se relâche.

"On aurait pu prendre des mesures plus drastiques et ce compromis, on le soutient", ajoute-t-il. Les autorités espèrent donc que chaque Belge puisse apporter sa pierre à l’édifice pour permettre aux personnes nécessitant d’autres soins de pouvoir les avoir.

"Reporter des soins même si les soins ne sont pas urgents, c’est inacceptable", rappelle le ministre de la Santé.

Pour rappel, depuis la mi-novembre, les hôpitaux avaient de nouveau été contraints de reporter des soins non urgents. Ils étaient passés en phase 1B.