Comité de concertation : le retour du masque partout en Belgique, dans les espaces publics intérieurs

Pour enrayer la hausse exponentielle des nouveaux cas, plusieurs mesures ont été annoncées ce début de soirée parmi lesquelles l’harmonisation du port du masque partout dans le pays. Une marche arrière en Flandre où il avait été abandonné le 1er octobre dernier vu l’évolution favorable de l’épidémie et le très bon taux de vaccination de la population. Retenu à l’étranger, le ministre président flamand Jan jambon n’a pas commenté les mesures prises lors de cette réunion entre les différentes entités, fédéral et fédérées, du pays.

établissements destinés à des activités culturelles, festives, sportives et récréatives, y compris les théâtres, les salles de concert, les cinémas, les musées, les parcs d’attractions et à thème couverts, les centres de fitness couverts et les centres sportifs ;

établissements destinés à des activités culturelles, festives, sportives et récréatives, y compris les théâtres, les salles de concert, les cinémas, les musées, les parcs d’attractions et à thème couverts, les centres de fitness couverts et les centres sportifs ;

établissements destinés à des activités culturelles, festives, sportives et récréatives, y compris les théâtres, les salles de concert, les cinémas, les musées, les parcs d’attractions et à thème couverts, les centres de fitness couverts et les centres sportifs ;

établissements destinés à des activités culturelles, festives, sportives et récréatives, y compris les théâtres, les salles de concert, les cinémas, les musées, les parcs d’attractions et à thème couverts, les centres de fitness couverts et les centres sportifs ;

L’obligation actuelle du port du masque, par exemple dans les transports publics et dans les métiers de contacts médicaux et non médicaux, est étendue à une obligation générale de port du masque dans les espaces intérieurs suivants :

Lors du précédent Comité de concertation du 17 septembre, le Comité de concertation s’était accordé sur des assouplissements à propos du port du masque. Il s’agissait d’un socle pour tout le pays. Il revenait ensuite à chaque Région d’être plus sévère si elle le souhaitait, compte tenu de sa propre situation épidémiologique.

A l’époque, alors qu’elle affichait un taux de vaccination parmi les plus élevés du monde (80% de la population flamande vaccinée, 93% des plus de 18 ans), seule la Flandre a mis en œuvre les assouplissements décidés en Comité de concertation. La Wallonie et Bruxelles ont préféré jouer la carte de la prudence et maintenir le port du masque. Dans les faits, le 1er octobre dernier, la Flandre a mis fin au port du masque obligatoire à l’intérieur des établissements Horeca, des salles culturelles, des cinémas, écoles ou encore dans les commerces, contrairement à la Wallonie et à Bruxelles.

En Wallonie, compte tenu d’une bonne situation vaccinale mais moindre qu’au nord du pays, le masque a continué à être arboré dans les transports en commun et les gares, les magasins et centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements Horeca, dans les salles de conférences, les auditoires, lieux de culte, palais de justice, bibliothèques, lors de manifestations, dans les lieux très fréquentés tels que les rues commerçantes, les marchés annuels et les foires. Des mesures plus contraignantes ont été décidées pour la province de Liège. Même réaction prudente dans la région de Bruxelles Capitale où la situation vaccinale était la moins bonne.