Comité de concertation : le recours au Covid Safe Ticket jugé discriminant par la fédération belge de fitness

"Je ne comprends pas pourquoi l’introduction du Covid Safe ticket (CST) ne concerne que notre secteur", a réagi Erik Vandenabeele de la fédération belge de fitness, Fitness.be, dans la foulée du comité de concertation. "Cette mesure est discriminatoire et stigmatisante… quand on voit que les écoles de danse, les clubs de natation et les clubs de boxe, par exemple, sont autorisés à fonctionner sans CST."