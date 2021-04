Comité de concertation : le directeur du théâtre de la Toison d’or se dit "perplexe" à la suite des annonces

La réouverture progressive du secteur événementiel et de la culture est au programme à l’issue du comité de concertation de ce vendredi 23 avril. Un constat est clair : les assouplissements pour le monde de la culture sont encore trop flous pour permettre une reprise optimale. La déception est donc de mise pour ces établissements qui espéraient ouvrir dès le mois de mai en intérieur sous certaines conditions.

Pour Albert Maizel, directeur du Théâtre de la Toison d’or, c’est la perplexité qui prime. "Perplexité comme ceux qui doivent prendre des décisions mais qui ne savent pas comment les prendre".

On le sait, le secteur culturel est face à des assouplissements annoncés pour juin. Mais encore, faut-il qu’elle soit précise ? Et oui, sans cela, il sera difficile pour le secteur de planifier des évènements.

A l’heure d’aujourd’hui, il est très compliqué de savoir si on parle du 1er juin ou du 15 juin. Le secteur culturel appelle donc à plus de transparence pour une question d’organisation.

"Les répétitions c’est entre 4 et 6 semaines pour un spectacle, il faut également penser à ouvrir les réservations, communiquer, prévenir la presse et nous ne sommes pas capable de prendre cette décision d’une manière pratique à l’heure actuelle pour commencer les spectacles au mois de juin", ajoute Albert Maizel.

C’est donc l’incertitude qui règne dans le secteur culturel. Une date est cependant fixée au Théâtre de la Toison d’or, c’est le 1er mai dans le Still standing for culture.

Still Standing for culture, du 30 avril au 8 mai

Le mouvement Still Standing for Culture, qui rassemble des acteurs culturels de Bruxelles et de Wallonie, a publié vendredi matin en ligne, sur son site internet, sa programmation de reprise entre le 30 avril et le 8 mai. Environ 90 lieux culturels ont déjà confirmé leur participation. Ils accueilleront pendant 9 jours des spectateurs en respectant les protocoles sanitaires en vigueur.