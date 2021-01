Comité de concertation : la période de quarantaine passe à 10 jours, tout comme l’isolement pour les personnes positives

La durée de la quarantaine en Belgique passe à 10 jours et non plus 7, a annoncé ce vendredi le ministre fédéral de la Santé, Franck Vandenbroucke, à l’issue du comité de concertation de ce 22 janvier. Cette mesure concerne les personnes ayant été en contact rapproché avec des cas positifs, mais aussi celles qui reviennent de zone rouge à l’étranger. Le double test, à J + 1 et à J + 7, reste d’application.

Cette extension concerne également l’isolement, pour les personnes contaminées. "Pourquoi ? Parce que les nouveaux variants sont plus contagieux, et plus longtemps", a justifié Franck Vandenbroucke.