Comité de concertation : la foire agricole Agribex annulée à Brussels Expo

La 72e édition d’Agribex à Brussels Expo n’aura pas lieu. Le comité de la foire et le conseil d’administration de l’organisateur Fedagrim ont décidé vendredi d’annuler l’une des plus grandes foires agricoles du pays après l’annonce, par le comité de concertation, de nouvelles mesures sanitaires visant à freiner la reprise de l’épidémie de coronavirus.

Agribex devait se tenir du 8 au 12 décembre mais le comité de concertation a décidé vendredi que seuls les événements publics en intérieur avec public assis, contrôle du Covid Safe Ticket et masque buccal pourraient avoir lieu. "Agribex est avant tout une plateforme de discussion et un lieu de rencontre pour les gens du secteur. La foire a un caractère hybride entre un événement public et une foire commerciale. Dans cette situation, c’est le caractère public de la foire qui a entrainé son annulation".

Les organisateurs se sont, jusqu’à présent, conformés aux mesures sanitaires en vigueur, mais ont indiqué eux-mêmes que, dans ce contexte de reprise de l’épidémie, il était difficilement justifiable d’organiser une foire de cette taille. "La décision a été très difficile mais était inévitable", a déclaré Alain Vander Cruys, coordinateur de la foire.

La dernière édition avait attiré 100.000 visiteurs autour de près de 300 stands. Fedagrim espère désormais pouvoir organiser une nouvelle édition en 2023.