Comité de concertation: la bulle de contacts est élargie à 10 personnes en extérieur dès le 26 avril et à 2 personnes en intérieur dès le 8 mai

Le Comité de concertation de ce mercredi a acté plusieurs décisions. Les autorités se sont exprimés quant à la réouverture des métiers de contact, celle des commerces non-essentiels sans rendez-vous, les voyages à l'étranger, les conditions pour le retour à l'école et dans l'enseignement supérieur.

Parmi les sujets qui ont été sur la table, la fameuse bulle sociale en extérieur. Le Comité a finalement opté pour un élargissement de la bulle en extérieur à partir du 26 avril. Désormais, les rassemblements extérieurs seraient autorisés avec une jauge de 10 personnes.

Cette mesure fait écho au "Plan plein air" et à la réouverture des terrasses dans l'HoReCa, des thèmes également abordés lors du Comité de concertation.

Des perspectives pour la bulle à l'intérieur

Les scénarios évoluent également pour la bulle en intérieur: elle sera élargie à deux personnes dès le 8 mai.

Ces deux personnes pourront donc bel et bien être reçues à la maison, à condition que ces deux personnes soient des membres du même ménage. Dans le cadre de cette bulle, on entend bien deux personnes supplémentaires âgées de plus de 12 ans.