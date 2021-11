Comité de concertation : l'Horeca déplore "une gestion de crise lamentable"

Le Comité de concertation de vendredi a acté une série de mesures visant le secteur de l'horeca. Ainsi, le nombre de personnes par table sera limité à six (sauf si personnes d'un même ménage), avec obligation de fermer les établissements à 23h00 (ouverture à partir de 5h00) et seules les places assises à table seront autorisées, dès samedi.

"Ce sont des mesures qui vont surtout porter atteinte aux cafés. L'ambiance commence généralement à monter vers 22 heures et les fêtes patronales qui approchent sont également très importantes pour les cafetiers. Sans oublier que certains comptaient sur leur proximité avec les marchés de Noël pour remonter la pente", explique-t-il à Belga.

Le président de la Fédération horeca dit ne pas comprendre la limitation à six personnes par tables dans les restaurants. "En soi, ça ne modifie pas la capacité des restaurants. Il y aura donc autant de monde qu'avant mais pas à la même table. Ça va à nouveau casser l'élan festif qui commençait à reprendre."

Maxence Van Crombrugge demande également au monde politique de se pencher sur la source des clusters. "Il faut être plus attentif à la situation dans les écoles et les administrations publiques. Nos dirigeants doivent se montrer plus créatifs dans leur gestion de crise", conclut-il.