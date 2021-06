Comité de concertation : harmonisation de l’heure de fermeture à 23h30 pour le secteur de l’Horeca

Lors du précédent Comité de concertation, des assouplissements ont été décidés et doivent entrer en vigueur le 9 juin.

Il a été convenu que les cafés et les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l’intérieur. Cette mesure était, en principe, conditionnée à une bonne évolution des chiffres de l’épidémie, principalement une diminution du nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 dans les services de soins intensifs. Les chiffres évoluant dans le bon sens, la réouverture des cafés et restaurants ne fait plus de doute.

Des règles strictes ont été confirmées par arrêté ministériel, notamment la règle de 4 personnes par table, une distance d’1,5 m entre les convives de tables différentes.

Il y a également une volonté d’harmoniser les heures de fermeture des salles de café et restaurant et des terrasses. D'après nos informations, le Comité de concertation s'est mis d'accord sur une heure de fermeture unique. Ce sera 23h30, qu'il s'agisse de terrasses ou d'espaces intérieurs.

Il nous revient aussi que le Comité de concertation a aussi accepté que les établissements du secteur Horeca ouvrent leur porte à 5 heures plutôt que 8 heures. Cela devrait permettre aux hôtels, notamment, de servir des petits-déjeuners.

Tout cela devrait, selon toute logique, être validé et confirmé à la conférence de presse ce vendredi. Certains points peuvent toujours faire l’objet de modifications.