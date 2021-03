Comité de concertation du 24 mars : finis les rassemblements à 10 à l'extérieur, retour à la bulle de quatre

Un tour de vis, mis en place par les autorités fédérales dans le but de réduire les contaminations au coronavirus . On l’a constaté, ces derniers jours, ces dernières semaines, la population et notamment les jeunes organisaient de plus en plus régulièrement des rassemblements à l’extérieur pour se retrouver, discuter, manger, boire un coup, parfois sans geste barrière. Une manière de relâcher la pression, par exemple pour les étudiants. Des "évènements" improvisés ont été constatés à Bruxelles , Liège, Louvain, mais aussi en Flandre.

"On avait dit que les activités à l'extérieur étaient moins à risque", rappelle Yves Coppieters, épidémiologiste à l'ULB, dans le JT de 13 h. Message aux jeunes: éviter les rassemblements même si avec un "minimum de distance et si on ne prend pas de risques, on ne se met pas dans une situation de contamination". Un appel à la prudence, donc, pour celles et ceux tentés, malgré tout, de se regrouper, les beaux jours et les vacances de Pâques arrivant. "C'est une mesure un peu forte compte-tenu des congés qui arrivent."