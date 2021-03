Comité de concertation de ce 24 mars : couvre-feu maintenu de minuit à 5h en Wallonie, de 22h à 6h à Bruxelles

Rien n’empêche les Régions de revoir ces heures de début et de fin. La Région bruxelloise est ainsi la seule région à appliquer un couvre-feu plus strict de 22h à 6h. Jusqu’au premier mars, la Wallonie appliquait un couvre-feu de 22h à 6h du matin avant de le faire passer de minuit à 5h, comme le prévoient les règles fédérales.

"Nous n’allons pas étendre le couvre-feu. La base fédérale reste le couvre-feu entre minuit et cinq heures du matin", a dit le Premier ministre Alexandre De Croo (Open VLD) lors de la conférence de presse de ce mercredi.

Mais est-ce que la Région bruxelloise, la seule à s’écarter de la règle fédérale, va revoir les modalités de son confinement nocturne ? Le 10 mars dernier, les 19 bourgmestres se réunissaient autour du ministre-président Rudi Vervoort (PS) pour discuter couvre-feu et adaptation de celui-ci. Les critiques de l’opposition régionale sont nombreuses.

Finalement, Bruxelles avait décidé de se donner le temps de la réflexion. "Si les chiffres de l’épidémie évoluent favorablement", disait-on l’époque au sortir de cette réunion, le couvre-feu ferait l’objet d’un débat le 26 mars, date du Comité de concertation qui se tient finalement deux jours plus tôt, ce mercredi, vu l’urgence de la situation sanitaire.

Amené à prolonger les mesures particulières prises à Bruxelles

Ce mercredi, Rudi Vervoort a tranché. "J’aurai un contact" avec les 19 bourgmestres, a-t-il dit lors de la conférence de presse d'après-Codeco. "Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes, on sera amené à prolonger les mesures particulières prises à Bruxelles, compte-tenu du fait que Bruxelles est une ville-région", plus densément peuplée, "où le virus circule plus que dans les autres régions".

La situation sanitaire bruxelloise a été jugée "extrêmement complexe", les chiffres actuels sont "inquiétants". "On dépasse les 530 cas par 100.000 habitants", a indiqué Rudi Vervoort rappelant la pression sur les lits en soins intensifs. "On ne sait pas encore tout sur ce virus, mais on en connaît suffisamment pour se protéger, protéger les autres, pour avoir des perspectives", a ajouté le ministre-président plaidant une accélération de la vaccination.

Rassemblements nocturnes à Bruxelles

Le couvre-feu permet, selon les experts et les autorités, d’empêcher les rassemblements, à l’extérieur comme à l’intérieur. Et donc, de favoriser les contaminations. A Bruxelles, cette règle a permis aux forces de l’ordre d’interrompre des fêtes organisées à l’improviste dans des parcs de la capitale comme c’était le cas au Bois de la Cambre fin février, alors que la météo était clémente. C’est un outil mis à la disposition des zones de police dans le cadre de la politique sanitaire globale.