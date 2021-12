Comité de concertation : "C’est un peu la roulette russe au Codeco", réagit la vice-présidente de la Mutualité Chrétienne Elisabeth Degryse

Ce mercredi, le Comité de concertation a en effet annoncé de nouvelles restrictions dans plusieurs secteurs mais surtout la fermeture de tous les établissements culturels, récréatifs et sportifs, ce qui inclut les théâtres, les cinémas et les salles de concert.

La vice-présidente de la Mutuelle Chrétienne n’en revient toujours pas des mesures annoncées hier et lance : "C’est un peu la roulette russe au Codeco (Comité de concertation, ndlr). Sur qui ça va tomber ? La dernière fois, c’était les écoles… Aujourd’hui, c’est la culture . C’est surprenant pour tout le monde et la question, c’est… qui sera le prochain ? ".

La vice-présidente de l’un des piliers de la société insiste sur la pédagogie —pourtant nécessaire— faisant défaut aujourd’hui. "Il faut sortir de l’idée qu’il y a une baguette magique pour sortir de la crise actuelle. Il faut remettre de la pédagogie et il faut réexpliquer. Pourquoi on fait tout ça aujourd’hui ? Pour continuer à protéger notre système de soins de santé et faire en sorte que les personnes malades puissent être soignées". Le spectre d’hôpitaux dans l’impossibilité de soigner correctement les malades faute de soignants et de lits est en effet l’un des ressorts essentiels des mesures décidées depuis le début de la pandémie.

Elisabeth Degryse de souligner dans la foulée le manque de cohérence et de lisibilité des mesures prises : "C’est cela qui nous préoccupe vraiment […] On sent vraiment que pour les gens aujourd’hui, ce qui est difficile, c’est la cohérence des mesures… et se positionner dans un cadre où tout le monde peut comprendre le rôle qu’il joue face à la crise. Et aujourd’hui, personne ne comprend quel rôle il joue face à la crise".

Entre une quatrième vague qui s’estompe mais qui est toujours bien présente et une "cinquième vague" liée au variant Omicron susceptible d’inverser la tendance, un nouveau tour de vis s’est ainsi imposé… même s’il n’est pas exempt de critiques.

Dans cette crise, la Mutualité Chrétienne plaide également pour la vaccination à l’échelle mondiale et pour le partage des connaissances médicales sur les vaccins : "Quelques sociétés ont le monopole de la connaissance scientifique sur le sujet. On n’y arrivera pas si population mondiale n’est pas vaccinée […] Il faut que propriété des vaccins soit libérée", conclut Elisabeth Degryse.