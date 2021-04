Comité de concertation : à partir du 26 avril, les magasins seront ouverts sans rendez-vous

Vous le savez, jusqu’à présent vous êtes obligés de réserver votre visite dans tous les magasins considérés comme "non-essentiels", notamment les magasins non alimentaires. Ou alors, vous avez pu opter pour un "click and collect". A partir du 26 avril, ce ne sera plus le cas.

La mesure avait été décidée lors du dernier Comité de concertation, actant que les commerces qui ouvraient sur rendez-vous pouvaient accueillir maximum 50 clients selon la superficie du magasin. "Le shopping ne doit plus se faire seul, mais on peut se faire accompagner par un autre membre du foyer", déclare-t-on également.

Ce 14 avril, lors du comité de concertation, les autorités ont finalement décidé d’une levée de ces mesures à partir du 26 avril.

Ces commerces seront donc accessibles également sans "click and collect" et sans rendez-vous.

Il a été également annoncé qu'une trentaine d'expériences et de projets pilots seront lancés afin de pouvoir figer d'un point de vue scientifique les modalités de démarrage des différents secteurs en sécurité et pour éviter d'éventuelles fermetures à l'avenir.