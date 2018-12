Combien de temps peut-on conserver les restes du réveillon?

Noël est passé, mais le frigo peine à se vider. Que faire de la montagne de restes accumulés ? Combien de temps peut-on les conserver ? L'édition anglaise du média indépendant The Conversation s'est penchée sur la question.

La dinde

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) considère la volaille comme un aliment sensible. Elle doit être consommée ou congelée dans les deux jours qui suivent sa cuisson. Dès que votre plat n'est plus chaud, couvrez-le et conservez-le au frigo.

Une fois à nouveau dans votre assiette, ne réchauffez pas la volaille plusieurs fois. Cela empêchera les bactéries de se développer et de résister aux températures élevées (75°C).

Le saumon

Les mollusques et le poisson se conservent deux à trois jours au frigo. Pour empêcher votre saumon fumé de sécher davantage, emballez-le dans un film alimentaire ou dans un sachet refermable. Si l'emballage d'origine est intact, il peut se conserver au congélateur durant trois mois.

Le fromage

Grand classique des repas de fêtes, le fromage peut aussi se conserver relativement longtemps (3 - 4 jours selon l'AFSCA). Veillez cependant à l'emballer pour qu'il ne moisisse pas.

Une couche de moisissure sur un fromage à pâte dure peut être retirée, à condition d'enlever également 1 à 2 centimètres de fromage supplémentaire. Quoi qu'il en soit, respectez toujours les dates de péremption.

Le vin

L'alcool est un excellent conservateur. Cependant, le vin perdra progressivement de sa saveur au contact de l'oxygène. Comptez une semaine de conservation maximale pour le vin blanc et le rosé, trois à cinq jours pour le rouge. Il ne faudra par contre que 48 heures pour qu'une bouteille de champagne ouverte perde ses bulles.

Pour ne pas s'y perdre, une brochure de l'AFSCA reprend les différents délais de conservation pour chaque catégorie d'aliment. Elle reste évidemment consultable tout au long de l'année.