Colruyt vs Coca-Cola : la guerre des prix se poursuit entre le distributeur et certains de ses fournisseurs

Des bouteilles de Fanta d’1,5 L ? Introuvables. Des cartons de jus d’orange Minute Maid ? Introuvables également. Dans certains rayons des magasins Colruyt, un constat depuis quelques jours, on ne trouve plus certains produits des marques appartenant à la multinationale Coca-Cola. Après Douwe Egbert, une nouvelle négociation des prix coince entre le distributeur et l’un de ses fournisseurs.

Chaque année, les marques payent des distributeurs pour vendre leurs produits dans les magasins. "Ce distributeur demande alors une marge calculée de différentes manières en fonction des volumes et des chiffres de ventes que vont atteindre ce distributeur et cette marque ensemble", explique Pierre-Alexandre Billiet, CEO du magazine Gondola dédiée à la grande distribution.

Si ces négociations entre un fournisseur et un distributeur sont habituelles, la situation du marché actuel oblige les acteurs à être plus exigeants sur les marges qu’ils souhaitent obtenir de part et d’autre. "Les négociations sont de plus complexes parce que la consommation n’est pas croissante. Le Belge ne mange pas et ne boit pas plus que l’année passée et le pouvoir d’achat est sous pression en Belgique aujourd’hui. En plus, le Belge achète pour 10 milliards à l’étranger. Cela veut dire que la totalité du gâteau de la grande distribution en Belgique est en décroissance", complète Pierre-Alexandre Billiet.

Malgré cela, les multinationales comme Coca-Cola ou les distributeurs comme Colruyt, cotés en Bourse, doivent rendre des comptes et montrer une croissance de leurs chiffres d’affaires. "Cela crée donc une discrépance entre une croissance que doivent soumettre ces sociétés à leurs actionnaires et une consommation qui reste stable. C’est pour cela qu’aujourd’hui les marques et les distributeurs ne vont pas créer de la valeur et de la consommation, mais vont essayer de créer de la marge. Les distributeurs essaient de créer de la marge auprès des marques et les marques essaient de grappiller de la marge auprès des distributeurs", ajoute le CEO de Gondola.