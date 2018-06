Colruyt retire de la vente du steak country pour cause de salmonelle

Colruyt Belgique annonce mardi avoir décidé de retirer de la vente le steak country, après consultation de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Des contrôles micro-biologiques effectués par le laboratoire de Colruyt Group ont permis de détecter des traces de salmonelle dans le steak.

Colruyt Belgique demande à ses clients de retourner le produit au magasin, où ils seront remboursés.

Quels magasins sont concernés?

Quelque 18 magasins sont concernés: Anvers-Sud, Balen, Bouillon, Courcelles, Dampremy, Deurne-Nord, Eupen, Evere (chaussée d'Haecht), Haecht, La Calamine, Laeken, Lanaken, Maaseik, Molenbeek, Schaerbeek (rue de Jérusalem), Stabroek et les magasins temporaires de Kessel-Lo et Lede. Entretemps, le produit a été retiré des rayons de ces magasins.

Les symptômes possibles en cas de contamination sont de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée. Ils durent quatre à sept jours. Les personnes touchées guérissent généralement sans traitement particulier.

Les jeunes enfants, les femmes enceinte, les personnes avec une immunité réduite et les personnes âgées constituent les groupes à risque. Ces personnes peuvent être touchées plus fortement et être hospitalisées.