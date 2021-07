Colruyt rappelle le beurre de cacahuète de la marque Boni

Le groupe de supermarchés Colruyt avertit mercredi de la présence d’amandes, un allergène, dans le beurre de cacahuètes de la marque Boni Selection. En concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), il a été décidé de retirer le produit concerné de la vente.

La présence d’amandes a été constatée lors d’un contrôle chez le fournisseur. Or l’allergène n’était pas mentionné sur l’étiquette.

Il s’agit précisément du produit 'Boni Selection beurre de cacahuètes' (350 g), avec comme date de durabilité minimale (DDM) le 1/3/2022. Il a été vendu entre le 24 mars dernier et le 6 juillet dans les magasins suivants : Colruyt Belgique, Collect&Go, OKay, OKay Compact, Spar Colruyt Group, Solucious, Codifrance, Colex, Alvo et les magasins d’alimentation générale.

Les clients qui ont acheté ce produit et qui sont allergiques ou intolérants aux amandes sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Le produit ne présente aucun danger pour les consommateurs ne souffrant pas d’allergie ou d’intolérance.

Pour plus d’informations, les clients peuvent contacter le Service Clientèle de Colruyt Group au 0800/99.124.