Colruyt rappelle des saucisses de poulet surgelées Everyday pour présence de salmonelle

En concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), le groupe de supermarchés Colruyt rappelle jeudi ses saucisses de poulet surgelées de la marque Everyday en raison de la présence de salmonelle.

Vendu dans les magasins Colruyt et via Collect&Go et Colruyt Professional au kilogramme (8 pièces), le produit arbore comme date limite de consommation le 9/11/2022 et le numéro de lot 211036051. Il était disponible entre le 20 mai et le 8 juillet inclus.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. L’article a entre-temps été retiré de la vente.

Une intoxication causée par la salmonelle se remarque par de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée. Ces symptômes se déclarent généralement dans un délai de 12 à 48h après l’ingestion et durent de quatre à sept jours. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ou âgées font partie des groupes à risque. Chez ces personnes, les symptômes peuvent être sévères au point d’imposer l’hospitalisation du patient.

Les personnes qui ont consommé ce produit et présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Pour plus d’informations, les clients peuvent contacter le Service Clientèle de Colruyt Group au 0800/99.124.