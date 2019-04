Colruyt rappelle des produits à base de haché de poulet

Colruyt demande jeudi à ses clients de ramener des produits composés à partir de haché de poulet (chipolata de poulet, saucisse de poulet, hachis de poulet, burger de poulet) en raison de la présence de salmonelle. Les consommateurs ayant acheté de tels produits peuvent les ramener à leur point de vente. La décision de rappel a été prise en concertation avec l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca).

La présence de salmonelle a été constatée lors d'un contrôle interne chez le fournisseur Belki. Les produits concernés étaient en vente dans tous les magasins Colruyt et Okay de Belgique, entre les 8 et 10 avril. Ils ont entre-temps été retirés des rayons.

Les symptômes possibles d'une intoxication causée par la salmonelle sont les suivants: fièvre, crampes abdominales et diarrhée, et cela dans un délai de 12 à 48 heures après la consommation de l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Plus d'infos au 02/345 23 45.