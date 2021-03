Colruyt lance l'éco-score sur 2500 de ses produits

On connaissait déjà le nutri-score, dites bonjour au petit nouveau : l’éco-score. Cet outil est censé donner un aperçu en un coup d’œil de l’impact écologique d’un produit. C’est donc une note assez identifiable de A à E.

Par contre, ne cherchez pas l’éco-score sur vos emballages, vous ne le trouverez pas. Aujourd’hui seule l’application Smart With Food vous permet de l’obtenir. Mais Colruyt affirme déjà travailler sur de nouveaux emballages et un élargissement des produits sur lesquels l’éco-score sera disponible.

Pour fixer une note de A à E, il faut se fier à une grille de notation dont les entrées sont des catégories. On peut citer le transport, l’emballage, l’origine et même des certifications. Chacune de ces catégories est notée et au bout du compte, on globalise avec une lettre.

Ça marche ?

On a mis l’application à l’épreuve. Si ça fonctionne bien sur certains produits, pour beaucoup, ce ne sera pas le cas. D’abord, aucun article non alimentaire, aucune vente de boucherie ou de fruits et légumes en vrac. Aucune marque connue. Juste quelques produits Boni triés sur le volet.

De son côté, Colruyt nous indique des pommes de terre françaises, emballées dans du plastique avec un éco-score de A, D’autres, juste à côté, allemandes et bios, aussi emballées dans du plastique, obtiennent un B. La raison invoquée serait l’utilisation plus massive de terre pour l’agriculture biologique et le fait qu’il faut prendre en compte tous les éléments, pas uniquement le côté biologique. D’autres facteurs peuvent faire baisser la note.

Bref, ça demande de prendre le tableau dans son ensemble, mais si cette curiosité peut laisser perplexe, Test Achats salue l’initiative et affirme que c’est un bon début même si ça demande encore des efforts pour plus de transparence et surtout que chacun n’y aille pas de sa petite initiative. La Commission européenne travaille sur un label équivalent mais il ne devrait arriver qu’en 2024.