Colruyt et OKay rappellent des yaourts aux fruits de la marque Boni Selection

Colruyt et OKay procèdent au rappel de yaourts aux fruits de la marque Boni Selection, en raison d'une présence possible de fragments métalliques, ont annoncé vendredi ces enseignes.

La présence de petits morceaux de métal a été constatée dans les yaourts aux fruits 5 goûts 0% M.G. 12 x 125 g de la marque Boni Selection, portant la date de durabilité minimale du 03/04/2021.

Ces fragments de métal peuvent représenter un risque et s'avérer dangereux pour les consommateurs.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits concernés des rayons.

Les yaourts en question ont été vendus du 27/02/2021/ au 05/03/2021 inclus dans les magasins Colruyt, OKay et OKay Compact.