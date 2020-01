Colombophilie : la fédération belge veut inscrire son savoir-faire au patrimoine de l’Unesco

Ils sont environ 21.000 en Belgique dont 4000 en Wallonie : les colombophiles. Comprenez les passionnés de pigeons voyageurs. Le principe : les faire parcourir parfois plus de 1000 kilomètres pour revenir à leur pigeonnier. A ce jeu, la Belgique est très forte. A tel point que la fédération de colombophilie belge voudrait faire reconnaître ce sport au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Un torse aérodynamique, une plume douce et souple, un œil bien dessiné : Miss Aline, c’est la star du jour à Nivelles. "Regardez comme ses ailes sont bien ventilées", s'exclame son propriétaire, Jean-Pascal Verpoort. C'est le cœur serré qu'il doit s'en séparer. Il vend toute sa colonie, 119 pigeons au total, à cause de problèmes de santé. "Ça fait du mal après autant d’années, dit-il avec émotion. Je pratique depuis 45 ans, j’ai commencé à six ans avec mon papa."

Les acheteurs sont venus nombreux pour toucher, mesurer, peser, caresser. Les colombophiles défilent pour trouver l’oiseau rare. "On regarde si l’œil est bon pour voler, faire des concours", explique un passionné. "Ici, on peut les voir, précise un autre. On peut les tenir en main, voir si on aime bien le pigeon. J’ai déjà acheté sur Internet, mais quand on reçoit le pigeon… C’est pas ça."

Miss Aline part à 1200 euros

Pourtant les ventes en ligne ont le vent en poupe. Plus rapides, plus confortables et plus rentables pour le vendeur : les prix s’y envolent. Surtout pour les pigeons belges qui ont une renommée internationale. D’où la volonté de faire reconnaître le savoir-faire colombophile belge comme patrimoine culturel immatériel à l’Unesco. "Ça nous permettra d’avoir une accessibilité, une vision beaucoup plus large, mais aussi au niveau de l’aménagement du territoire, la facilité de construction de pigeonniers."

De quoi faire s’envoler les prix des pigeons belges. 1200 euros pour Miss Aline, c'est six fois plus que le prix d'un pigeon habituel. Une belle envolée, sa dernière, puisqu’elle est à présent vouée à la reproduction.