Collision évitée entre deux satellites : le vrai problème, c'est l'augmentation des débris spatiaux

Un satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA) a dû effectuer ce lundi une manœuvre pour éviter de se faire percuter par un des satellites Starlink de SpaceX. Selon l’ESA, il s’agit de la première manœuvre d’évitement de collision effectuée pour protéger un de ses appareils d’un choc avec une méga constellation de satellites. Une catastrophe évitée de peu qui met en lumière un problème toujours plus important : loin au-dessus de nos têtes, l'espace est toujours plus peuplé... au point de devenir une décharge avec vue sur les étoiles.

Depuis les débuts de la conquête spatiale, des milliers de satellites ont été lancés autour de la terre. "On dénombre aujourd’hui 4500 satellites en orbite, dont un tiers seulement est opérationnel, le reste étant des débris spatiaux, non fonctionnels. S’y ajoutent plus de 2000 vieux étages supérieurs de lanceurs, 23.000 fragments de plus de 10 cm, 750.000 de plus de 1 cm et une bonne centaine de ­millions de plus de 1 mm, le tout représentant environ 7500 tonnes en orbite", énumère Le Monde sur son site internet.

Avec autant d’objets en orbite autour de notre planète, on pourrait croire que le risque de collision entre deux satellites est un danger permanent. "Heureusement, ça reste rare", tempère Emmanuël Jehin, astrophysicien à l’Université de Liège. Les cas se comptent sur les doigts d’une main, mais avec des conséquences parfois importantes.

La première collision entre deux satellites remonte à 2009. Cette année-là, Iridium-33 rencontre Kosmos-2251, respectivement 560 et 900 kg. Si Kosmos n’était plus en service, Iridium, lui, n’a pas résisté au choc. Aussitôt, des centaines de débris se sont répandus dans l'espace, s'ajoutant aux quelques milliers de tonnes de déchets spatiaux qui gravitent autour de la terre.

Des manœuvres d’évitement

Mais comment explique que ce genre d’incident soit si rare ? Comme le détaille Emmanuël Jehin : "Les satellites sont répartis dans un volume gigantesque compris dans des altitudes entre 300 et 1000 km. Le Norad (pour 'North American Aerospace Defense Command', le commandement de la défense spatiale de l’Amérique du Nord, NDLR), suit la position de tous ces objets." En général, le Norad prévient les opérateurs de satellite pour leur signaler la nécessité de faire des manœuvres d’évitement.

Car l’enjeu est colossal : le prix d’un satellite varie de quelques millions de dollars à un milliard. Dans cette jungle spatiale, des nouveaux venus viennent perturber le jeu. Ce sont les méga-constellations de satellites. Plus petits et moins chers que leur grands frères, ces objets sont lancés par milliers dans l’espace depuis quelques années, notamment par l'entreprise SpaceX. L’espace disponible devient donc de plus en plus étroit.

