Colère des blouses blanches:"Il va falloir s'atteler, avec le gouvernement prochain, à résoudre cette problématique"

" Ils sont plus mal, plus mal, plus mal que leurs patients " : c’est le slogan de ce deuxième mardi d’actions des blouses blanches. Augmentation de la charge de travail, de la cadence, flexibilité accrue, manque de personnel, infirmiers et infirmières sont épuisés et certains parlent même d’un danger réel pour la santé des patients.

>> Journée d’actions des blouses blanches : que se passe-t-il dans les hôpitaux ?

Pour tenter de comprendre les raisons de cette colère, Benoît Hallet, directeur général adjoint d’Unessa, une fédération patronale, était l’invité de Jour Première mardi matin.

Unessa, c’est près de 300 structures en Wallonie qui travaillent dans les domaines des soins de santé et qui représente donc les employeurs dans les hôpitaux, mais aussi les maisons de repos. Du côté de cette fédération patronale, "on comprend parfaitement le mouvement".

Soigner et prendre en charge

"Il faut savoir que depuis maintenant une bonne quinzaine d’années déjà, le secteur hospitalier est mis à l’épreuve et le secteur des maisons de repos est mis à l’épreuve à différents égards. La durée de séjour diminue, l’intensité des soins augmente et le nombre de personnes pour assurer ces soins n’augmente pas. Donc, forcément et inévitablement, avec les années, les soins deviennent de plus en plus lourds pour le personnel, qui doit toujours en donner de plus en plus, et ça devient vraiment très difficile à supporter. Nous comprenons donc vraiment la situation difficile que vit aujourd’hui le personnel soignant."

Il ajoute : "Et ce d’autant plus que pour le personnel soignant, on parle non seulement de donner des soins — on est au niveau du " cure ", comme on dit en anglais — mais on voudrait aussi prendre en charge le patient de façon plus globale, de façon plus complète, rentrer dans une relation avec le patient – et on parle à ce moment-là de faire du " care ", prendre soin d’eux. Aujourd’hui, le personnel soignant se trouve dans une situation où il a l’impression que l’on ne fait que soigner, c’est-à-dire donner des soins, et non pas prendre en charge ou prendre soin d’eux."

>> Lisa, 22 ans, infirmière depuis 18 mois, déjà au bord de l’épuisement

De manière générale, on parle beaucoup de déshumanisation : le patient est une sorte de numéro qui doit coûter le moins d’argent possible. Une réalité malheureusement "au fil du temps". "Il ne faut pas se voiler la face, le problème est un problème extrêmement sérieux. Il va falloir s’atteler, avec le gouvernement prochain, à tenter de résoudre cette problématique qui est tout à fait réelle."

Les infirmiers et les infirmières parlent aussi de conditions de travail qui mettent en danger la santé des patients. "Je pense qu’on est en tout cas à la limite de ce qu’on peut attendre du personnel soignant. Je pense que les gestionnaires, avec leur personnel, ont tenté depuis de nombreuses années de chercher des solutions pour améliorer l’organisation, mettre en place de l’informatique pour essayer d’aider le personnel, mais ça ne suffira plus à l’avenir si nous voulons continuer à assurer la qualité et la sécurité de nos patients", insiste-t-il.

Un sous-financement estimé à plus de 900 millions

Alors, qui est le grand coupable ? Le financement ? Oui, selon lui, "je pense que c’est évidemment la cause première". "Il y a un sous-financement structurel des hôpitaux. On évalue par exemple ce sous-financement structurel cumulé sur plusieurs années à plus de 900 millions pour les hôpitaux en Belgique. L’année prochaine, on atteindra probablement le milliard de sous-financement de ces hôpitaux. Vous imaginez fort bien que dans des conditions comme celles-là, il est évidemment difficile d’assurer parfaitement, dans les meilleures conditions, l’encadrement de nos patients, et donc d’avoir un encadrement suffisant. C’est une évidence que le sous-financement structurel est un réel problème. Je pense qu’il y en a d’autres qui viennent accentuer le processus. Aujourd’hui, on est entré dans l’ère de la sécurité, dans l’ère de la sûreté, dans l’ère de la qualité des soins. Aujourd’hui, on n’accepte plus certaines imperfections dans les soins donnés, on est plus exigeant qu’il y a 20 ans. Mais cela suppose bien entendu des processus à suivre avec rigueur, cela nécessite du temps, et il faut donc du personnel pour assurer ceci."

Mais ce n’est pas pour autant que ce principe de précaution va trop loin. "Il faut savoir choisir, c’est un choix politique qu’on est obligé de faire. On ne va pas trop loin, on n’est jamais assez " secure " pour nos patients, mais la sécurité a un coût, il faut le savoir. Si on veut encore améliorer la sécurité de nos patients, il faut accepter d’améliorer l’encadrement dans nos hôpitaux."

Il pointe aussi un autre problème, la diminution des durées de séjour dans les hôpitaux. "Cette diminution des durées de séjour est inéluctable, et ce d’autant plus que les technologies évoluent de telle façon que les durées de séjour peuvent se raccourcir et se raccourciront encore demain. Dans la durée de séjour qui reste pour le patient à l’hôpital, l’intensité des soins augmente avec le temps. Plus la durée de séjour diminue, plus l’intensivité des soins qui sont donnés aux patients est élevée. Cela nécessite donc plus d’encadrement."

Faire collaborer les hôpitaux

Pour Benoît Hallet, il y a un point "excellent" dans la réforme initiée par Maggie De Block : "l’idée de faire collaborer les hôpitaux entre eux, donc les mettre en réseaux locaux régionaux".

"C’est une excellente chose en soi. Ce qu’il faut maintenant, c’est mettre les conditions pour que les hôpitaux puissent plus facilement collaborer. J’entends par là par exemple que si des hôpitaux veulent collaborer sur le plan logistique, on peut imaginer des pôles logistiques communs. Ça veut donc dire que les hôpitaux vont devoir prester les uns pour les autres et il faudrait bien évidemment dans ce cadre-là éviter de devoir être assujetti à 21% de TVA. Il y a là par exemple tout un travail à faire pour pouvoir faire des économies au sein des hôpitaux et éviter de les empêcher de collaborer ou éviter de ne pas susciter ces collaborations par des obstacles qui sont aujourd’hui difficilement franchissables."