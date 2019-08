Cold case : des fouilles pour retrouver le corps de Francis Zwarts, 37 ans après le meurtre

Des fouilles vont débuter dans les prochaines heures et pour trois jours, à Neder-over-Heembeek, pour retrouver le corps de Francis Zwarts, agent de sécurité de la Sabena, disparu au soir du 25 octobre 1982 lors d’un braquage à l’aéroport de Zaventem. Francis Zwarts, père d’un jeune enfant, devait prendre en charge une livraison à l’arrivée d’avions en provenance de Moscou et de Zurich : des documents diplomatiques, de l’or en pièces et en lingots, des diamants et des montres de luxe. La valeur des biens est estimée à 80 millions de francs belges (environ 2 millions d’euros). Au volant de sa camionnette, Francis Zwarts transporte la cargaison vers les coffres de BruCargo, la zone cargo de l’aéroport. Il emprunte pour cela un tunnel de plusieurs centaines de mètres sous les pistes. Des hommes déguisés en gendarmes l’attendent. La camionnette est retrouvée le lendemain dans une décharge publique à Diegem. Elle est vide. Aucune trace du jeune Francis Zwarts. Selon les enquêteurs de l’époque, il a été enlevé par les pseudos gendarmes et "tout permet de penser que Zwarts a été abattu et que ses agresseurs ont fait disparaître le corps". En 1995, Madani Bouhouche, ancien gendarme devenu criminel, est reconnu coupable du vol avec homicide. Il est condamné à 20 ans de prison par la cour d’assises du Brabant. Lors du procès, Robert Beijer, également ancien gendarme et proche de Bouhouche, est acquitté.

Madani Bouhouche et Robert Beijer (arrière-plan), 1991 - © FILES - BELGA

"Deux balles dans la tête" Des années plus tard, les faits étant jugés et prescrits, Robert Beijer finit par avouer son implication dans le braquage à Zaventem. En mars 2010, face aux caméras de l’émission "Devoir d’enquête", il affirme : "J’ai conçu l’opération". Il désigne également l’endroit où Francis Zwarts aurait été tué "de deux balles dans la tête, selon Bouhouche". Robert Beyer se présente en cerveau et désigne Madani Bouhouche comme l’exécutant. Ce dernier est décédé en 2005. Le corps de Francis Zwarts n’a jamais été retrouvé. Robert Beijer a plusieurs fois prétendu savoir où il se trouvait. Il a voulu négocier cette information. En 2007, il a tenté de l’échanger contre une nouvelle identité, ce que la justice belge a refusé. Selon nos informations, Robert Beijer pourrait être à l’origine des fouilles qui vont débuter à Neder-over-Heembeek. Il vit actuellement en Thaïlande où il soigne un cancer.

Robert Beijer, 2010 - © JULIEN WARNAND - BELGA

Madani Bouhouche et Robert Beijer sont deux figures importantes de l’histoire criminelle de la Belgique. Leurs noms sont régulièrement cités dans le dossier des tueries du Brabant. Ils ont été suspectés, plusieurs fois auditionnés, mais jamais inculpés pour les tueries qui ont fait 28 morts entre 1982 et 1985. Le meurtre de Francis Zwarts et les tueries du Brabant, toujours non élucidées (prescription des faits en 2025), sont deux dossiers différents. Aucun lien n’a été établi. Une éventuelle découverte du corps de Francis Zwarts montrerait néanmoins qu’il est encore possible d’avancer sur les grandes affaires des années 80 et que des informations pertinentes peuvent encore revenir aux oreilles des enquêteurs plus de 30 ans après les faits.