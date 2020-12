Coiffeuses, esthéticiennes… elles exercent toujours malgré l'interdiction : "Je continue à travailler car je dois manger"

Les métiers de contacts ne peuvent plus travailler depuis un mois et ne pourront pas reprendre leurs activités avant le 1er février 2021, c’est la décision du dernier comité de concertation. Une situation qui pousse certains indépendants à braver l’interdiction, ils continuent à travailler en secret, dans l’illégalité. Pourquoi ce choix malgré les risques en cas de contrôle ? Nous avons rencontré une esthéticienne et une coiffeuse qui continuent, discrètement, leur travail. Elles témoignent de manière anonyme sous des prénoms d’emprunt.

" Je dois gagner de l’argent au noir sinon je mange quoi ? "

Natacha est esthéticienne depuis plus de 20 ans, elle a son propre institut et des clients très fidèles. Pendant le premier confinement, elle a respecté toutes les règles et n’a pas travaillé. Mais cette fois-ci, la situation est différente. En dehors du droit passerelle accordé par le fédéral, il n’y a pas d’aide régionale pour les métiers de contact. Elle raconte : "Par rapport au confinement du mois de mars, on nous a donné moins d’informations pour obtenir des aides. On a dû beaucoup chercher par nous-même. Je ne sais toujours pas si j’ai fait ce qu’il fallait car à cette heure je n’ai toujours rien reçu. Cela fait un mois que mon salon d’esthétique est fermé. Je suis censée toucher le droit passerelle et je n’ai toujours rien reçu. J’ai demandé des informations à ma caisse d’assurance sociale et je n’en ai pas."

Face à cette absence totale de revenus, Natacha a décidé de faire quelques soins, elle le fait pour un petit nombre de clients : "Je suis obligé de vivre avec l’argent que je gagne au noir, car sinon je mange quoi ? Je n’ai rien. J’ai 3000 euros de loyer privé et professionnel à payer. J’ai été obligé de puiser dans mes économies privées pour renflouer mon compte professionnel pour pouvoir payer mon loyer professionnel de novembre. Je n’ai pas encore pu payer mon loyer privé de novembre. Là je n’ai plus d’économies, je suis à sec, j’attends les aides." C’est donc, selon Natacha, une question de survie.

Toutes les factures continuent de tomber

Fabienne est coiffeuse depuis une vingtaine d’années, elle travaille à domicile. Elle aussi se rend encore chez quelques clients. Elle affirme ne pas avoir le choix : "Toutes les factures continuent de tomber. J’ai vais toucher le droit passerelle mais je ne l’ai pas encore reçu et pendant ce temps je dois nourrir ma famille et payer mes charges. Je paye ma TVA et ma sécurité sociale, où dois-je aller chercher l’argent ? Je ne peux pas postposer les payements éternellement. Il faut aussi payer l’école et les assurances. C’est une question de survie. Si j’étais seule et que je ne devais pas payer pour mon toit, je ne travaillerais pas. Je resterais chez moi. Mais là c’est une nécessité. Grâce à cela, quand je fais une prestation chez une cliente, je vais faire quelques courses de nourriture avec ce que j’ai gagné ".

Je suis prête à me battre si je devais être contrôlée

Toutes les deux savent qu’il y a un risque, celui d’être contrôlées et d’avoir une amende. Mais elles l’assument. Fabienne : "Je sais que je peux avoir une amende mais il faut parfois prendre des risques, je dois manger, je ne peux pas postposer mes payements." Natacha : "Je sais qu’il y a des risques, je ne les connais pas précisément mais je suis prête à me battre si je devais être contrôlée, je ne supporte pas qu’on nous dise que nos métiers sont non essentiels."

Les ongles ont tellement poussé qu’ils n’arrivent plus à marcher

Les deux indépendantes estiment que leur travail est essentiel, en tout cas pour une partie de leur clientèle. Natacha explique : "Mes clients me demandent principalement des pédicures médicales, car tout le monde ne va pas chez le podologue et les gens ont mal aux pieds. Il s’agit de gens âgés qui n’arrivent pas à se plier pour toucher leurs pieds, leurs ongles ont tellement poussé qu’ils ont presque des griffes et n’arrivent plus à marcher. Il y a aussi des femmes enceintes qui n’arrivent plus à se baisser. Ces personnes ont besoin de nous. Elles veulent aussi être en confiance avec quelqu’un qu’elles connaissent et qui va être prudent."

Elles me supplient de les épiler

Certaines clientes sont dans des situations plus délicates notamment celles qui ont une pilosité importante au niveau du visage et pour qui l’épilation permet de ne pas avoir de barbe. C’est ce qu’explique Natacha : "J’ai également des clientes qui font de l’épilation électrique récurrente car elles ont de la barbe. Depuis la fermeture des salons d’esthétique, elles sont obligées de se cacher parce qu’elles ne peuvent plus s’épiler. C’est terrible pour une femme au niveau psychologique. C’est une atteinte à leur bien-être mental. C’est très humiliant pour elles, en attendant elles se cachent derrière leur masque et me supplient de les épiler. Je le fais évidemment."

D’autres soins permettent à des femmes en rémission d’un cancer de retrouver un peu d’estime de soi, confie Natacha : "Elles font des traitements permanents pour redessiner leurs sourcils, remettre de la couleur au niveau de l’œil car elles n’ont plus de cils, retatouer l’aréole du sein après avoir subi une ablation. Certains de nos soins se rapprochent du paramédical et ces soins sont essentiels pour la dignité de ces personnes qui ont déjà beaucoup perdu. Nous sommes essentielles pour elles."

La solitude de mes clients les plonge dans le désarroi

D’autres ont des besoins professionnels ou souffrent moralement, comme les personnes âgées. Fabienne, coiffeuse à domicile explique : "Les gens qui continuent de faire appel à moi sont des gens qui continuent à travailler et qui ont besoin d’être présentable dans leur métier. J’ai aussi une cliente âgée qui en a besoin moralement. Elle se sent mieux quand je viens car elle est déprimée par la situation. La solitude et l’image dégradée dans le miroir les plongent dans le désarroi."

Natacha et Fabienne espèrent que le gouvernement changera d’avis et permettra une reprise plus rapide pour les métiers de contact. Une réévaluation de la situation est prévue le 15 janvier. D’ici là, les deux indépendantes continueront à travailler, car disent-elles, elles n’ont pas le choix.