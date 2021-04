"Cohue", "émeutes", "fêtards", "racailles", "rassemblement": quand le vocabulaire suite aux incidents du Bois de la Cambre suscite le débat

La police était présente en masse, appuyée par les autopompes. Bilan : des dizaines de blessés dont des membres de forces de l’ordre et au moins une vingtaine d’arrestations. Mais s’agissait-ils d'"incidents" provoqués par des "fêtards", d’un "rassemblement violent", d’une simple "BOUM" (non autorisée) qui a dégénéré. Ou alors les autorités avaient-elles à faire à des "émeutes", provoquées par des "racailles"?

Des affrontements physiques entre policiers et jeunes, dans le Bois de la Cambre. Des affrontements verbaux entre politiques et internautes sur les réseaux sociaux. En jeu, la terminologie utilisée pour qualifier les incidents survenus jeudi, dans le parc bruxellois .

Le 15 mars, des policiers étaient pris à partie et des commerces vandalisés suite à une manifestation "Black lives matter" . Un rassemblement qui dégénère à Liège et des policiers attaqués au Bois de la Cambre : ce n’est pas la même chose estime le libéral qui appelle cette fois à la compréhension du phénomène, plus qu’à la sanction sans distinction. "Nous sommes tous fatigués par la situation", écrit jeudi le Montois sur Twitter. "Nous voulons retrouver nos libertés. J’y suis très sensible. Mais la liberté c’est aussi le sens des responsabilités. Des affrontements avec des policiers qui eux aussi sont à bout n’amènent rien."

Au MR, d’autres voix s’étonnent de la différence de traitement politique et médiatique entre quartiers et jeunes populations, davantage issues d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne à Anderlecht, Molenbeek et Laeken qu’à Uccle, Boitsfort ou Auderghem. Olivier Eggermont, le président des Jeunes MR de la Ville de Bruxelles et conseiller mobilité au groupe MR du Parlement bruxellois, critique cette vision, sur Twitter. Il aimerait "savoir pourquoi quand cela concerne le Nord de Bruxelles ce sont des 'émeutiers qui s’en prennent à la police' et quand c’est le Sud de Bxl ce sont des 'manifestants qui veulent faire la fête'."

Moins catégorique, le leader local du MR Gaëtan Van Goidsenhoven préfère ce jour-là se focaliser sur les causes : "Chômage de masse, concentration des difficultés sociales, échec scolaire, enfermement communautaire et emprise du trafic de drogue".

"Les émeutes à Anderlecht sont d’autant plus inacceptables qu’elles interviennent dans ce contexte de crise majeure. Total soutien aux policiers, déjà fortement sollicités. On ne peut que souhaiter une réponse exemplaire sur le plan judiciaire", plaide alors le président du MR .

De "racailles" et d'"émeutes", il en était déjà question, dans d’autres quartiers de Bruxelles. En avril 2020, en plein confinement, des jeunes se rassemblent pour dénoncer la mort d’Adil , après une course-poursuite avec la police. Nous sommes à Anderlecht, de l’autre côté du canal, commune éloignée des quartiers moins sensibles du sud. Mais comme au Bois de la Cambre, la situation a dégénéré et la police a dû intervenir.

Au PS, on est prompt à rebondir sur les propos du premier des libéraux. Trois parlementaires bruxellois, Leila Agic, Jamal Ikazban et Ridouane Chahid, tous les trois Molenbeekois ou ex-Molenbeekois pointent la différence de vocable, entre deux épisodes de violences urbaines, que ce soit dans les mots du Georges-Louis Bouchez ou dans ceux des médias, relevant un premier titre de La Libre jeudi après-midi.

Selon Maryam Benayad, journaliste à La Libre justement , il y a clairement différences de positionnement de la part des politiques. Sur Facebook, elle dénonce l’ethnicisation du débat : "Quand les jeunes balançaient des parasols sur des policiers aux abords des plages de la Côte, l’été dernier, j’ai lu des appels à "couper les allocations familiales ", et des suggestions de profilage ethnique avant de monter dans un train direction la plage pour éviter du grabuge. Les fameux Amok, vous vous souvenez ? Question : on va proposer quoi pour les jeunes qui balançaient des bouteilles sur les policiers du bois de la Cambre ? On va d’abord ethniciser le problème avant de dire des conneries ou on va cibler " les " jeunes sans distinction ?"

Les syndicats de police SLFP et SNPS dénoncent immédiatement la présence de la "racaille bruxelloise" qui sévit à la Côte et ailleurs. Vincent Houssin, vice-président du SLPF, va même jusqu’à prôner le profilage ethnique dans les gares côtières : "Certains appellent cela du profilage ethnique. Mais en réalité, nous identifions les fauteurs de troubles, ou les personnes connues de la police et ceux qui arrivent en grands groupes. Comme par hasard, ce sont des Bruxellois." Trainings, baskets, casquettes et teints un peu trop basanés, désormais privés de sable et de digue, font comprendre les syndicats.

Anderlecht, Blankenberge et quelques semaines auparavant, la manifestation "Black lives Matter", dans le quartier de l’avenue Louise. Le 7 juin 2020, toujours en pleine crise sanitaire, la manifestation rassemblant 10.000 personnes contre les violences policières et le racisme dérape et se termine en scènes de casse et de pillages. Le rôle du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) est pointé du doigt. Près de 40 policiers sont blessés. Leurs syndicats de police réclament la "tolérance zéro", sans aucune discussion.

Ce vendredi, au lendemain des incidents du Bois de la Cambre, le SLFP-Police se dit "outré" et "révolté" même si, repris par nos confrères de RTL, Vincent Gilles, son président précise : "On a le droit de trouver que les mesures Covid sont stupides, illégales et fatigantes au bout d’un an mais on n’a pas le droit de frapper sur des policiers qui ne font que rappeler, généralement le plus diplomatiquement possible, ces règles qui sont difficiles à vivre pour toute la population belge."

Une approche différenciée, un positionnement moins engagé. Et si ces différentes séquences n’étaient que le reflet d’un problème plus profond de la société et notamment de la jeunesse, que ce soit en période Covid ou non. Après les incidents de Liège, Bernard De Vos, délégué général aux Droits de l’Enfant soulignait que ceux-ci n’étaient pas "représentatifs des jeunes, qui entendent pourtant manifester une lassitude, même plus que ça, une colère à l’égard des violences policières, qui existent depuis bien avant la pandémie, mais qui ont pris une ampleur particulière durant la période extrêmement difficile que nous traversons."