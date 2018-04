Cohabitant légal: les droits sont différents à ceux des couples mariés, le saviez-vous?

Le statut de cohabitant légal est-il trop flou ? Oui, selon le médiateur fédéral. L'organisme est chargé de traiter les plaintes et les demandes des citoyens par rapport à l'administration fédérale. Et il recommande une meilleure information sur les particularités de ce statut

Les droits des cohabitants légaux ne sont pas tout à fait identiques à ceux des couples mariés, principalement en cas de décès d'un des deux cohabitants. Et souvent une grande majorité des couples qui ont opté pour la cohabitation légale semblent l'ignorer. C'est en tout cas ce qui ressort des plaintes et les demandes qui parviennent au médiateur fédéral.

"Lorsqu'on vous parle de mariage, vous savez ce que c'est le mariage", explique Catherine de Bruecker, la médiatrice fédérale. "Si on vous parle de cohabitation légale, c'est plus difficile. Il y a des équivalences en matière fiscale, mais, par exemple, en matière de risque professionnel, en tant que cohabitants légaux, vous n'aurez pas droit à une indemnité si votre partenaire décède sur le chemin du travail, sauf si vous avez conclu un contrat devant notaire avec une clause très spécifique. Donc, ce que nous demandons, c'est que l'on revoie un peu tout le régime juridique de la cohabitation légale pour le rendre plus cohérent".

Actuellement, "l'information n'est pas détaillée dans toutes ses particularités, parce que selon les régimes juridiques, il y a des différences. Donc, soit il y a une équivalence complète avec les couples mariés soit il y a une équivalence soumise à des conditions très précises soit il n'y a pas d'équivalence. Donc, ce que nous voulons, c'est que les gens puissent faire un choix en connaissance de cause".