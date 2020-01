Coeurs de loups: August et Noëlla, les deux spécimens limbourgeois, se sont trouvés… accouplement en vue ?

Mort de la louve Naya : 20 000 € de prime pour sortir les braconniers du bois - JT 19h30 -... C'est la surenchère pour tenter d'avoir plus d'information sur la disparition de Naya. Naya, c'est le nom de cette louve repérée dans le Limbourg l'année passée, la première de l'espèce depuis bien longtemps en Belgique. Or aujourd'hui, les autorités en sont persuadées, Naya et sa progéniture ont été abattues. Des associations proposent jusqu'à 20 mille euros à qui trouvera les coupables.