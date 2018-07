Code rouge pour tout ce week-end de départs en vacances

En France, Le vendredi 20 sera classé orange dans le sens des départs au niveau national et vert pour les retours. Le samedi 21 est classé rouge sur tout le territoire dans le sens des départs et orange pour les retours. Le dimanche 22, Bison Futé prévoit du vert dans le sens des départs et des retours.

• Sur l’E42 Liège – Namur entre Andenne et Daussoulx vers Namur • Sur l’E25 Liège – Neufchâteau à hauteur de Manhay en direction de Neufchâteau • Sur l’E40 Bruxelles – Ostende, 3 chantiers sont présents : à hauteur de Ternat, de Merelbeke et Aalter. • Pour les retours de séjours à la mer, la circulation sera sans doute impactée par la fermeture du tunnel Léopold II, en travaux depuis le 1er juillet. • E411/A4 – chantier Daussoulx-Beez : Mesures supplémentaires pour fluidifier le trafic vers Luxembourg (mais des files sont toujours possibles vers Luxembourg.)

Du côté de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Suisse, de l’Espagne et l’Italie pour les départs, Europ Assistance prévoit une circulation dense avec un code orange pour les journées de vendredi (20 juillet), et dimanche (22 juillet). La circulation sera très dense avec un code rouge pour le samedi 21. Pour les retours, dimanche sera classés orange.

Les autres chantiers de l’été :

D’autres chantiers risquent de poser problème pour les automobilistes qui resteront en Belgique:

• Sur l’E42 Tournai – Mons au niveau de Pommeroeul et au niveau de Blaton en direction de Mons

• Sur l’E411 Arlon – Namur au niveau du viaduc de Custinne vers Namur

• Sur l’E411 Luxembourg – Bruxelles entre Wierde et Daussoulx (des déviations sont possibles via la N941 pour les usagers se rendant en région liégeoise)

• Sur l’E42 Namur – Liège entre Daussoulx et Andenne vers Liège

Comme chaque été, RTBF Mobilinfo sera à vos côtés : sur Facebook, sur Twitter, sur les différentes radios de la RTBF … et dans le Mobicoptère !