Ce dimanche après-midi et en soirée, des pluies et averses parfois intenses et accompagnées d'orages traverseront notre pays d'ouest en est, prévient l'Institut royal météorologique (IRM).

"En plusieurs endroits, on pourra relever 10 à 20 l/m2 en peu de temps, voire davantage localement en cas d'averses successives", ajoute l'institut.

Le code jaune a été activé pour toutes les provinces flamandes et wallonnes. Seul le littoral sera préservé.