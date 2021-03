Coco, dessinatrice rescapée de l’attentat de Charlie Hebdo : "La liberté, il faut en user, sinon ça veut dire qu’il n’y en a pas"

C’était le 7 janvier 2015. La rédaction de Charlie Hebdo était décimée par des terroristes. Coco (Corinne Rey), qui a ouvert la porte du journal aux frères Kouachi, sous la menace d’une kalachnikov, fait partie des survivants.

Dessinatrice, auteur de l’album graphique "Dessiner encore", qui raconte sa vie, ses peurs et ses bonheurs depuis l’attentat, la française Coco, invitée de Thomas Gadisseux dans Matin Première, souligne que le devoir mémoriel est essentiel : "j’ai fait ce livre aussi parce que je me suis rendu compte que les gens autour de moi oublient ou avaient une mémoire un peu partielle des 7, 8 et 9 janvier 2015. Et ça, ça a été un vrai déclic : j’ai voulu pouvoir participer à cette histoire collective et de fait à ce devoir mémoriel. C’est essentiel de se souvenir de ces moments-là qui font l’histoire de notre pays, même si c’est une histoire tragique".

Pas question de "baisser son froc"

Toujours sous escorte policière, Coco entend bien poursuivre dans la tradition de Charlie Hebdo : pas question pour elle de "baisser son froc" comme d’autres.

"C’est trop facile de trouver d’autres coupables que ce problème politique" (celui de l’islamisme). "On voit une gauche qui est fracturée, entre une gauche qui est fortement laïque et républicaine et une autre gauche qui s’embourbe dans un discours antiraciste mais dans un drôle de discours antiraciste, où la culture woke" (ndlr : pour "éveillé" : être conscient du système d’oppression des minorités) "a la part belle dans la défense des minorités. Marine Le Pen n’a qu’à se frotter les mains de cet enlisement de la gauche en attendant 2022" (élection présidentielle en France).

Censure : "Il y a des formes de dérive"

La censure est-elle toujours présente en 2021 ? Visiblement, il y a des "formes de dérive", dit-elle, et en particulier sur les réseaux sociaux, pourtant "formidable outil d’expression". "On a l’impression que la censure, elle vient de nous aujourd’hui. Elle n’est plus seulement étatique, politique, elle vient de gens qui appellent systématiquement au respect, mais pas au respect des individus ; au respect des dogmes, au respect des croyances.

Et pourtant, ce sont des choses qu’il est nécessaire de critiquer. Et cela de la part d’une jeune génération aussi, d’une génération "offensée", comme le dit Caroline Fourest qui a fait un livre là-dessus. Une génération qui peut-être connaît mal ces histoires de caricatures et qui connaît mal la liberté d’expression.

Moi, je ne vois pas pourquoi je respecterais une religion si je n’y crois pas. On est dans une société laïque, pluraliste. Le fait de respecter les croyances va de pair avec la possibilité de critiquer les religions. C’est essentiel".

Je voulais représenter ce silence qui s’est abattu ensuite

Son album, elle l’a aussi réalisé dans la perspective du procès. Dans celui-ci, trois pages noires, hachurées, représentent l’attentat de Charlie Hebdo. "Comme un grésillement. C’est presque le bruit d’une vie qui s’éteint après les tirs. Je voulais représenter ce silence qui s’était abattu à ce moment-là.

Je ne voulais pas donner à voir les images que j’ai en tête. Ça ne sert à rien, c’était impudique et je ne me voyais pas faire ça, par rapport aux familles qui auraient pu voir ça".

La vague représentée tout au long du livre, c’est le "traumatisme, le choc, la sidération qui vous emporte après l’attentat. Ce qui fait que vous vous relevez, c’est l’immédiateté à reconstruire le journal et à dessiner. Et le faire parfois dans des conditions très difficiles mais ça m’a aidée à ne plus penser à ces images, au moins temporairement quand je travaillais. Quand je me concentrais sur mes idées, je n’avais pas les frères Kouachi en tête".

Résilience

La résilience, c’est dans le dessin qu’elle l’a trouvée : grâce à l’aide d’un psychologue, elle a pu mettre de la distance avec les faits atroces qu’elle a vécus. Si le 7 janvier sera toujours dans sa tête, elle souligne que le dessin permet de rendre la "cohabitation possible".

Toujours sous escorte policière, Coco explique qu’on "s’habitue à tout. Mais ça pose question : Charlie est une des journaux bunker en France. Ça ne m’empêche pas de travailler : ma liberté, c’est dans ma tête et il faut voir au bout du chemin que le journal sort, et c’est un vrai miracle, là d’où on vient. Peur ? On la dépasse. Le seul moyen face aux menaces, aux violences c’est de porter plainte et puis ensuite, ça va mieux".

On est un peu privé de liberté pour le moment, pour en avoir plus après

Quant aux privations de liberté qu’on connaît maintenant, avec la pandémie, Coco souligne qu’il ne faut "pas tout mettre sur le même plan : on est un peu privé de liberté pour le moment, pour en avoir plus après. La liberté telle que je la vois dans mon travail, c’est la possibilité de m’exprimer, d’exprimer des idées, des opinions, sans avoir à me faire emmerder ou tirer dessus ! La liberté c’est quelque chose qu’on a tous, et en France, on a la chance d’avoir une grande liberté. Comme on dit ; la liberté il faut en user, sinon il n’y a pas de liberté".