Coachs sportifs : comment ont-ils tenu le coup durant tous ces mois de fermeture ?

Au moment où on envisage, enfin, une perspective de réouverture des salles de fitness, nous avons pris la température auprès des coachs, largement privés de leur boulot depuis des mois. Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils tenu, moralement, physiquement, financièrement, durant tout ce temps ?

La situation a été rude pour eux, et chacun a fait comme il a pu, souvent de son côté. "Coach, c’est quand même un job très individualiste". Si on ne les a pas, comparativement à d’autres secteurs, beaucoup entendus durant ces longs mois, ce fut la galère…

Il y a plein de statuts différents dans le monde du coaching en salle : des salariés, des indépendants, des indépendants complémentaires, des intérimaires, voire des étudiants. "Chez nous", explique Marc God, superviseur chez Fit20, "il y a quelques salariés, des indépendants et des intérimaires".

Et donc, en fonction de leur situation, ils ont pu bénéficier d’un chômage corona, ou de droit passerelle. Pour certains, ça a été vraiment compliqué.

"Effectivement", précise un des coachs, Nico : "j’ai eu la chance de décrocher un contrat temps plein en janvier 2020, avant j’étais indépendant à mi-temps ! Une chance, ça m’a permis de tenir le coup, puisque j’ai eu le chômage technique.

De coach à… Fleuriste

Mais j’ai des collègues qui ont dû trouver un job, coûte que coûte, et dans n’importe quel domaine. Une de mes connaissances est ainsi devenue fleuriste ! Un job full-time, qu’il va réduire, quand l’activité de coach pourra reprendre".

"Fleuriste, oui, ou caissier de grand magasin", ajoute Aline. "Ou quoi que ce soit d’autre, histoire de tenir le coup. Moi j’ai de la chance, je donne des cours de Pilates, mais quelques heures, car je suis à la retraite ! Du coup, parce que de mon côté, ce qui me manquait, c’était avant tout le contact avec les gens, je me suis lancée dans des capsules Youtube". Suivies avec enthousiasme par ses "clients" habituels des différents studios où elle exerce, et d’autres, qui ont rejoint le "club".

Séances via Youtube ou Zoom

Reste que ce n’est pas pareil : "les séances ne sont pas en direct, donc ça manque un peu de réactions, évidemment, mais, au travers des réactions, je me suis rendu compte à quel point l’exercice et, encore plus, le contact social, manquait aux gens".

Même son de cloche chez Sofia, qui elle aussi, donne des cours de danse et de Pilates en marge d’un mi-temps comme salariée dans un tout autre domaine. "Il y a eu un manque financier, c’est clair, je gagnais environ 1000 euros par mois avec ces cours. Avec une maison, des enfants, on le sent passer. Alors, j’ai fonctionné par Google Meet, et les gens bookaient leur séance ou prenaient une sorte d’abonnement d’un mois. Pas le Pérou, mais c’est déjà ça.

Dans une des salles où je travaille, on organise à présent des séances avec deux personnes, masquées, à distance, et les autres via Zoom. Bizarre et pas trop génial au niveau de la cohésion du groupe, vous l’imaginez bien. Et les plus âgés avaient tout de même un peu de mal aussi à se mettre aux nouvelles technologies Et puis beaucoup se passe, également, depuis les dernières autorisations, en extérieur.

En extérieur, où évidemment, les séances sont sujettes aux caprices de la météo…

Payantes, ou pas

'Moi', reprend Aline, "je ne me voyais pas donner des cours payants, je voulais vraiment être là pour faire du bien aux gens. Mais je touche ma retraite, j’ai un compagnon qui n’a pas arrêté de bosser, je ne suis pas dans les grosses difficultés financières".

Une situation "confortable" que d’autres, confrontés aux difficultés pour obtenir le droit passerelle, assorti de nombreuses conditions, peuvent lui envier. "Ah c’est sûr", renchérit Sofia : "j’en connais beaucoup qui ont fait du "noir" pour survivre. Avec des séances via zoom, mais aussi en se muant en coach personnel".

Car devant la demande, ils sont nombreux à être allés chez les clients qui le demandaient pour un coaching sportif très personnalisé.

Programme sur mesure

"Alors, bien sûr, pour ceux qui faisaient de la "salle", on a adapté le programme", raconte Kevin. "Pas de machines ou d’instruments, mais un travail avec le poids du corps, des sangles extensibles, un tapis,… Et beaucoup, beaucoup, de demandes pour perdre du poids. Avec ce type de travail, s’il est consciencieusement suivi, cela apporte des résultats".

"Pour certaines personnes", poursuit Sofia, "c’est effectivement parfois le seul contact social qu’elles ont !" Mais cela a un coût, aussi : on parle de 40 euros la séance d’une heure, pour peu qu’il s’agisse d’un coach expérimenté. Pas à la portée de toutes les bourses. "Mais on le voit", note encore Sofia, "les gens privés de restos, de sorties, de voyages, mais aussi de coiffeurs ou de soins esthétiques, se sont rabattus sur ces séances, histoire de se faire du bien".

Et certains pourraient bien continuer : il y a tout de même un confort, une efficacité dans cette démarche. Et, aussi, un petit goût de "on fait comme les stars" qui n’est pas pour déplaire à certains.

Changement de plans

"Moi, en tout cas, j’ai changé mes plans", poursuit Kevin : "avant, j’étais coach de musculation en salle. Juste au début du confinement, je voulais me spécialiser dans l’électrostimulation. Avec des machines portatives, il sera possible de poursuivre à domicile, ou, comme je pense plus le faire, avec un petit studio".

Ce genre de service spécialisé, le club de Marc God l’avait déjà développé avant le confinement : un studio avec quelques machines d’entraînement et un coach pour une ou deux personnes à la fois. "Nous avons déjà un studio équipé d’aération, les machines sont désinfectées, les coachs et clients portaient le masque entre les deux vagues. D’ailleurs, on n’a pas trop compris pourquoi, nous, nous n’avons pas pu reprendre en même temps que les métiers de contact. La demande est en tout cas déjà bien là : nos clients ne nous ont pas laissés tomber et se disent prêts à revenir".

Revenir, mais pas n’importe comment

Plus compliqué à évaluer du côté des salles plus importantes : difficile d’imaginer un retour vers des cours overbookés où on transpire ensemble. Anna, cliente adepte du spinning, a des doutes : "pas sûre que je vais avoir envie de revenir dans mon club… Pas de douche, beaucoup de monde, bof ! Je ne suis pas parano, mais j’hésite pour la suite. On verra quelles seront les conditions".

Difficile moralement et physiquement pour tous

Moralement, ça a été dur pour tout le monde. Les coachs ont morflé, à l’image de toute la population. Et physiquement aussi : "j’ai réussi à tenir le coup", dit Nico, "parce que, directement, je me suis fixé une discipline, puisque moi aussi, j’étais privé de mes entraînements. Je me suis obligé à une routine : lever tous les matins la même heure, 30 minutes de stretching, puis entraînement intensif sur tapis, avec exercices sur le poids du corps, et je terminais par du yoga. Et puis, pour ne pas prendre des kilos, je faisais du jeûne intermittent. J’ai réussi à rester en forme tout de même !"

Aline souligne que le corps en a pris un coup : "j’ai toujours été sportive, même avant de donner des cours de Pilates, dans ma première vie, lorsque j’étais directrice commerciale. Et vu la quantité d’heures qu’on fait habituellement- ici, je donnais 13 à 18 heures de cours par semaine - et les endorphines produites et qui tout à coup tombent, le choc a été rude à encaisser. Les vidéos, c’est vrai, je les ai faites pour moi-même et pour les autres".

Tous, en tout cas, attendent impatiemment de pouvoir reprendre. "On y croit, on s’organise déjà", résume Nico. "On voit le bout du tunnel". Mais dans ce domaine aussi, il y aura un avant et un après covid…