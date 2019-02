Cloner des séquoias géants pour lutter contre le réchauffement climatique: une révolution ?

Le 5 février dernier, une organisation américaine a déclaré avoir planté 75 arbres. Leur spécificité ? Ils ont été clonés à partir d’ADN prélevé dans des souches de séquoias géants datant d’entre 2000 et 3000 ans.

L’organisation sans but lucratif, Archangel Ancient Tree Archive, a planté ces clones dans un parc national américain situé à San Francisco. D’après eux, la replantation de séquoias est nécessaire en raison du changement climatique. Les températures plus élevées nuisent aux séquoias les plus vieux. Or, ces arbres géants pourraient dans l’avenir jouer un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon une association américaine promouvant le développement des parcs, le Golden Gate National Parks Conservancy, les séquoias géants seraient capables d’absorber jusqu’à 250 tonnes de CO2.