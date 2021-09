Climat : vingt aéroports émettent à eux seuls le quart des gaz à effet de serre du transport aérien

Vingt aéroports sont responsables à eux seuls de 27% du total des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport aérien de passagers, les aéroports dont l’activité génère la plus grande pollution étant situés aux États-Unis, en Europe et en Asie, selon une analyse réalisée par les think tanks et ONG environnementales International Council on Clean Transportation (ICCT), ODI et Transport and Environment (T&E).

Leur "Airport tracker", mis en ligne, se base sur un calcul des émissions de gaz à effet de serre liées aux infrastructures de 1300 aéroports dans le monde mais aussi et surtout sur les émissions produites par les vols qui décollent au départ de ces aéroports. Il en ressort que les bases qui ont généré en 2019 le plus de gaz à effet de serre en lien avec le transport de passagers sont les aéroports de Dubaï (avec 16,6 millions de tonnes de CO2), Londres Heathrow (16,2 millions), Los Angeles International (15,3), New York JFK (12,9), Paris Charles de Gaulle (11,5) et Pékin (11,4).