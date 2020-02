Climat: une ONG propose à l'Union européenne de taxer la viande

Faut-il taxer la viande ? C’est la proposition formulée par une ONG néerlandais, la TAPP Coalition, mercredi 5 février au Parlement européen.

►►► A lire: le rapport complet de la TAPP Coalition (en anglais)

Les Européens sont de gros consommateurs de viande. Selon des statistiques datant de 2012, répercutées par l’ONG, les Européens mangent par an 8,5 millions tonnes de poulet, 10,8 milions de tonnes de porc et 3,3 millions de tonnes de bœufs et veau.

Une étude parue dans Nature en 2018 sur l'impact de l'assiette dans l'environnement, estimait que les pays riche devraient consommer 90% de bœuf en moins, 60% de lait en moins, et diminuer par deux au moins la consommation d’œufs.

Le prix que nous payons dans les magasins ne représente que la moitié du vrai coût environnemental de cette viande, selon la TAPP Coalition.

Une taxe de combien ?

Pour l’ONG, la taxe devrait être de 0,47 euros par 100 gramme de bœuf/veau d’ici 2030, 0,36 pour le proc et 0,17 pour le poulet.

Avec une telle taxe, l’ONG table sur une réduction de la consommation. De 30% pour le poulet d’ici 2030, de 57% pour le porc et de 67% pour le bœuf et le veau.