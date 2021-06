Climat : pour Greta Thunberg, le projet de rapport du Giec permet de voir "la réalité en face"

Le projet de rapport de l’Onu sur le climat dévoilé par la presse permet au monde de voir "la réalité en face", a salué ce mercredi la figure de la lutte contre le changement climatique, Greta Thunberg.

S’il confirme que la situation climatique est "très grave" et qu’il faut "agir maintenant", le texte issu du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) est aussi source d'"espoir" car il montre que "de plus en plus de gens sont prêts à dire les choses telles qu’elles sont", a affirmé la jeune militante suédoise dans un entretien à l’AFP.