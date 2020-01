Climat: malgré les marches, les Belges continuent de prendre l’avion

Les aéroports du pays ont le sourire. Plus de 35 millions de Belges ont pris l’avion cette année. Un chiffre qui peut étonner alors que la mobilisation en faveur du climat se fait de plus en plus intense. Le Belge reste-t-il dans ses habitudes, quitte à être en contradiction avec les causes qu’il défend ?

Avec 26 millions de passagers au 24 décembre, les chiffres de Brussels Airport sont bons. Faut-il y voir une mauvaise nouvelle pour la planète ? Pas forcément selon Nathalie Pierrart, la porte-parole : "sur les cinq dernières années, on a 2,5 millions de passagers en plus, mais on constate que cette hausse de passagers va de pair avec une diminution du nombre de vols, qui s’explique par un meilleur taux d’occupation dans les avions", remarque-t-elle.

Le nombre de passagers aériens dans le monde multiplié par 10 depuis les années 70

Plus de passagers donc mais moins d’avions et des avions mieux remplis : c’est l’argument avancé. Un argument contredit par Waldo Cerdan, expert indépendant dans le secteur aéronautique. "Un avion qui est bien rempli aura une consommation par passager légèrement inférieure, explique-t-il. En revanche, s’il y a plus de passagers, les émissions globales augmentent. Il faut savoir que par ailleurs, en Belgique, le trafic aérien augmente de manière constante."

Même chose au niveau mondial : le nombre de passagers ne cesse d’augmenter. Il a été multiplié par 10 depuis les années 70. Alors pour Waldo Cerdan, le changement doit être global. "Je ne suis pas du tout partisan de bannir le transport aérien, précise-t-il. C’est sa banalisation qui pose un problème."

Le secteur aérien ambitionne de réduire de 50% les gaz à effet de serre d’ici 2050. Un objectif qui sans une politique mondiale semble inatteignable.