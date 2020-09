Climat : Greta Thunberg et Fridays for Future appellent à des manifestations mondiales

La jeune activiste suédoise Greta Thunberg et le mouvement écologiste Fridays for Future ont appelé ce vendredi à de nouvelles manifestations pour défendre la cause climatique à l’échelle mondiale, après des événements organisés uniquement en ligne depuis l’apparition du coronavirus.

En fonction de la situation sanitaire et des restrictions locales, ces manifestations pourront être organisées soit virtuellement, soit dans les rues vendredi 25 septembre, a précisé Greta Thunberg au cours d’une conférence de presse en ligne ce vendredi soir.

Les moins responsables sont ceux qui souffrent le plus

"Nous le faisons pour envoyer un signal : il faut traiter cette crise comme […] une urgence mondiale, qui prend de nombreuses formes différentes", a souligné l’adolescente. Ceux qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique sont justement les populations les moins responsables de ce changement, a-t-elle ajouté.

Durant la conférence de presse, elle a ainsi porté l’attention sur les militants de pays particulièrement touchés par la crise climatique en donnant la parole notamment aux représentants du mouvement aux Philippines et en Argentine.

Le mouvement Fridays for Future espère voir plusieurs milliers de manifestations aux quatre coins du globe interpeller vendredi prochain les gouvernements du monde entier.