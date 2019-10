Climat: deuxième jour de blocages et d'actions du mouvement écologiste Extinction Rebellion

Londres, Paris, Berlin,…. La mobilisation du mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR) se poursuivait mardi afin de réclamer davantage d’actions contre le réchauffement climatique.

A Paris, quelques centaines de militants et sympathisants du mouvement continuaient mardi matin d’occuper la place du Châtelet et un pont de la Seine. Dans une ambiance bon enfant, sous la pluie, ils ont tenu, en milieu de matinée, une nouvelle assemblée générale pour débattre des activités de la journée et de l’organisation logistique du camp. Au programme : un atelier sur la communication non violente, un concert dans l’après-midi ou une "méditation collective avant le dodo" en soirée.