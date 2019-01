Climat: des centaines d'affiches pour inciter les citoyens à "réveiller" les ministres de l'Environnement

Des activistes climatiques de "Act for Climate Justice" ont mené ce mardi soir une action sur le thème "Wake up Ministers" : ils ont placé des centaines d'affiches dans les gares, les stations de métro et les abribus à Bruxelles et dans d'autres villes, en Flandre et en Wallonie. Par cette action, ils entendent exiger une "réponse structurelle et politique à la crise climatique". Ils invitent les citoyens à interpeller directement les ministres de l'Environnement du pays, par e-mail, par téléphone, par SMS ou via Twitter, par l'intermédiaire du site wakeupyourministers.be, accessible via un code QR imprimé sur les affiches.