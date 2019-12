Climat: bonnet d'âne pour la Belgique?

La Belgique en fait-elle suffisamment en matière de lutte contre le réchauffement climatique? Dans le dernier classement climatique international, notre pays a perdu plusieurs places, pourquoi cette dégringolade? Et comment la Belgique peut-être respecter, de façon crédible, ses engagements européens? Pour en parler, deux invités: Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace, et Michel De Maegd, député MR.

Neutralité carbone en 2050?

Un "continent climatiquement neutre" en 2050, c'est l'objectif du Green Deal européen présenté ce mercredi par la Commission européenne. Objectif affiché aussi par la région bruxelloise et vers lequel tendent de plus en plus de pays. Or depuis 1990, nous sommes parvenus jusqu'à aujourd'hui à une diminution de 13% des émissions de gaz à effet de serre en Belgique. Envisager une réduction de 100% des émissions dans les 30 prochaines années est-il dès lors crédible? Qui plus est, dans un pays moins performant dans la lutte contre le réchauffement climatique, d'après le dernier Indice de Performance Climatique?

"Notre génération paie l'inertie de plusieurs générations de politiciens", commente Michel De Maegd, qui entend rester optimiste: "des mesures ont été prises sous la précédente législature et d'autres seront prises dans la législature suivante. Les éoliennes offshore en mer du nord, les "greenbonds" [bonds d'état pour financer la transition énergétique], le plan national stratégique et ses investissements... Ces mesures-là n'ont pas encore produit leur plein effet. Avec les années qui vont avancer, nous allons être plus performants", prédit le député libéral, pour qui la sortie du nucléaire en 2025 ne se fera pas sans douleur.

Le combat climatique doit être un combat d'adhésion

Pour Juliette Boulet, la Belgique n'a pas le choix: "c'est ça ou l'inaction et l'inaction coûtera de toutes façons plus cher. On n'a pas le choix, il faut rester enthousiaste. Mais je voudrais entendre dans le chef des politiques, une vraie détermination à faire face à la réalité des chiffres scientifiques, à la réalité déjà existante du changement climatique et une vraie volonté d'implémenter des mesures".

"Le politique est éminemment en retard par rapport aux citoyens qui sont inquiets, ont compris et sont en mouvement, par rapport à des entreprises qui ont aussi envie que le politique montre la direction à suivre et les investissements à mettre en place", ajoute la porte-parole de Greenpeace, affirmant que la jeunesse est prête à supporter des mesures impopulaires, pourvu qu'elles n'impactent pas un public déjà fragilisé.

"Le combat climatique doit être un combat d'adhésion, pas d'opposition, entre les générations", répond Michel De Maegd.