Click & Collet ou rendez-vous, liste des commerces essentiels : voici les règles à respecter

Dès ce vendredi 26 mars à 22 heures, le renforcement des mesures décidé mercredi par le Comité de concertation entre en vigueur, jusqu’au 25 avril. Les commerces non-essentiels ferment ou ne sont plus accessibles que selon des modalités strictes, sur rendez-vous ou en "click & collect".

Les commerces qui restent ouverts et accessibles, sans changement

L’arrêté royal qui fixe les détails du dispositif sanitaire est paru au Moniteur belge. Les commerces dits "essentiels" peuvent rester ouverts et accessibles aux clients. L’arrêté royal en dresse la liste : les magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit, les magasins de produits d’hygiène et de soins, les magasins spécialisés d’articles pour bébés, les magasins d’alimentation pour animaux, les pharmacies, les marchands de journaux et les librairies, les stations-service et fournisseurs de carburants et combustibles, les magasins de télécommunications, à l’exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires, les magasins de dispositifs médicaux, les magasins de bricolage, les jardineries et pépinières, les magasins de fleurs et de plantes, les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers, les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement, les commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie et les magasins de papeterie.

Habillement, électro, vélos, etc. : sur rendez-vous ou click & collect

Les commerces qui ne sont pas considérés comme "essentiels" et qui ne font pas partie des secteurs cités plus haut peuvent continuer à servir leur clientèle sous certaines conditions.

Soit les clients viennent sur rendez-vous. Dans ce cas, le consommateur peut uniquement entrer dans l’entreprise ou l‘association muni d’une confirmation de la plage horaire réservée et pendant cette plage horaire réservée. Un maximum de 50 consommateurs est autorisé en même temps dans les bâtiments ou établissements. Seules les activités liées au processus de vente directe ont lieu dans les bâtiments ou établissements. Dans le cas d’achats sur rendez-vous, un consommateur peut être accompagné d’une personne du même ménage ou du contact rapproché durable. Les mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d’une assistance peuvent être accompagnés d’un adulte.

Soit les clients commandent, se font livrer ou viennent collecter au magasin le(s) article(s) commandé(s). Dans ce cas, des règles strictes s’appliquent. Les biens doivent être commandés à l’avance. La collecte des biens peut uniquement avoir lieu à l’extérieur de l’établissement. Les files d’attente sont organisées de manière à éviter les rassemblements et à permettre le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

L’arrêté royal règle d’autres mesures

L’arrêté royal publié au Moniteur vendredi confirme aussi l’interdiction de rassemblement de plus de 4 personnes (enfants de moins de 13 ans non compris) et la fermeture des métiers de contact non médicaux comme les salons de coiffure, d’esthétique ou les tatoueurs.

Le texte reprend aussi l’obligation de télétravail et de déclaration, auprès de l’ONSS, des fonctions qu’il est impossible d’exercer en télétravail.

L’arrêté royal organise aussi limitation de la capacité des trains du 3 au 18 avril et les 24 et 25 avril afin que les mesures sanitaires soient respectées.