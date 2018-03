Class action: les indépendants et les PME pourront désormais également être indemnisés

La Chambre a approuvé jeudi soir, à une très large majorité, la loi qui modifie le Code de droit économique visant à étendre le bénéfice de l'action en réparation collective aux indépendants et aux PME également appelé le "class action". Désormais, les PME qui subissent des préjudices de masse pourront être indemnisés.

A ce jour, la voie judiciaire permet de mettre en cause la responsabilité civile des auteurs d’une fraude et d’obtenir réparation du préjudice subi. Ce mécanisme juridictionnel était, jusqu’à présent, limité aux consommateurs et ne permettait pas à des indépendants ou à des entreprises d’introduire une action en réparation collective alors qu’une action en justice représente des coûts importants pour les petites et moyennes entreprises préjudiciées.

Mesure utile après Veviba

Denis Ducarme, ministre des Indépendants et des PME, a défendu la loi qui vise à modifier le Code de droit économique jeudi en séance plénière. Avec cette extension de la Class Action, les indépendants et les PME pourront désormais se rassembler pour agir ensemble en justice, ce qui leur permettra ainsi de mutualiser les coûts de leurs démarches judiciaires.

"On voit après des fraudes telles que le fipronil, le Dieselgate ou l’affaire Veviba combien ce nouveau dispositif est indispensable pour que les indépendants et les PME puissent s’unir et se défendre en justice", a commenté Denis Ducarme.