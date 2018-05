CitizenLab, une plateforme de démocratie participative en ligne pour co-créer sa ville

La start-up CitizenLab est une plateforme de démocratie participative en ligne. L'objectif est de réunir les villes, les communes avec les habitants pour qu'ils discutent ensemble de leur quotidien. "On veut permettre au citoyen de s'engager d'une nouvelle manière", explique Julien Joxe, Country Manager France pour CitizenLab.

"Soit les villes proposent des actions concrètes aux citoyens soit elles récoltent le point de vue des citoyens" ajoute-t-il.

Un partage 2.0 qui leur permet d'atteindre plus de monde par rapport aux méthodes traditionnelles de participation. "On a pour objectif d'avoir 10% de la population qui puisse être sur notre plateforme et qui puisse participer."

"Un moyen de participation complémentaire"

Ils touchent aussi plus de jeunes: "70% de nos utilisateurs ont moins de 44 ans. Ça nous permet d'avoir un autre public et de faire participer une autre partie de la population. On a plus les frontières du temps et géographiques puisque grâce au numérique on peut se connecter très rapidement sur une plateforme. Les gouvernements, les villes et les communes avec lesquels on travaille vont avoir un résultat direct de ce que pense leur population."

Mais ils ne veulent pourtant pas que tout le monde soit présent sur ces plateformes. Il précise: "Aujourd'hui on propose un moyen de participation complémentaire aux autres moyens de participation. L'idée c'est d'offrir à une partie de la population qui n'a pas la possibilité physique ou de temps de s'impliquer dans sa vie publique et politique."