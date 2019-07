Circuler dans dans la capitale: le Tour de France ne fait pas que des heureux

Le coup d’envoi du Tour de France sera donné ce samedi à Bruxelles. Beaucoup s’en réjouissent, mais cela ne fait pas plaisir à tout le monde. L'organisation de cet événement majeur provoque aussi des désagréments, notamment en termes de circulation dans la capitale. Ce jeudi déjà avec l’arrivée de la caravane cela se complique à certains endroits. Et ce n’est qu’un début…

Pour certains, circuler à Bruxelles est essentiel pour assurer un service à la population. C’est le cas de la CSD (Centrale de coordination de Soins et de Services à Domicile de la Région bruxelloise) par exemple. Cette ASBL fournit des soins infirmiers et des repas aux personnes qui ont du mal à se déplacer.

La CSD se plaint de ne pas pouvoir se déplacer ce week-end car elle n'a pas reçu de laisser-passer. Elle craint de ne pas pouvoir assister certains de ses bénéficiaires. Céline Mercier en est la porte-parole à Bruxelles : "Le fait qu’il y ait un certain nombre de rues et de zones qui sont coupées à la circulation nous a obligé à revoir toute notre organisation. Certaines prestations ont été déplacées, d’autres ont été annulées puisque certaines zones ne seront pas accessibles. Les repas du dimanche midi seront livrés samedi". Et puis : "On a un service de télévigilance avec des agents disponibles 24h/24h. En cas de chute, on doit pouvoir aider la personne à se relever, ou voir ce qu’il s’est passé et éventuellement appeler les secours. Pour ce genre de service, on sera peut-être obligé de compter un peu plus sur les secours. Nous sommes une ASBL et nous n’avons pas forcément de laissez-passer comme les services de secours alors que parfois la Région le prévoit dans le cadre de la journée sans voiture, par exemple".

La porte-parole rassure tout de même : la sécurité n'est donc pas en danger puisque si le quartier est fermé, la CSD enverra directement pompiers et ambulances en cas d'urgence. Quant aux repas à domicile, ils seront livrés en une fois pour le samedi et le dimanche.