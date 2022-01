Circuler à plusieurs sur une trottinette : ce n’est pas formellement interdit… pour l’instant

Sans doute avez-vous déjà croisé des trottinettes électriques transportant 2 voire 3 personnes ? En vous disant certainement que c’est dangereux et en vous demandant si c’est permis ou pas ? Eh bien, la réponse est surprenante : ce n’est pas formellement interdit tout simplement parce que le Code de la route ne le prévoit pas. Or, c’est un principe légal de base dans un pays libre, ce qui n’est pas interdit est permis. Mais comme on va vous l’expliquer, cela va peut-être bientôt changer…

Assez étonnamment, il n’y a pas d’interdiction, comme l’explique Benoit Godart, porte-parole de l’institut de sécurité routière VIAS : "En fait, ce n’est pas prévu par le Code de la route. Il y a bien l’article 44.4 qui stipule que les bicyclettes, cyclomoteurs et motos ne peuvent transporter qu’une personne par siège aménagé mais comme les trottinettes n’ont pas de siège, l’article ne s’applique pas à elles. On est donc obligé de constater que ce n’est pas formellement interdit de circuler à plusieurs sur une trottinette. "

"On pourrait objecter qu’un adulte est capable de conduire avec un enfant sur la même trottinette mais quelle limite d’âge ou de poids fixer ? Il serait plus clair de modifier les textes en interdisant purement et simplement la pratique", estime Benoit Godart.

Mais que les intrépides ne se réjouissent pas trop vite, ils risquent quand même une amende. "La police peut en effet invoquer un autre article du code la route pour verbaliser, c’est l’article 8.3 qui prévoit que tout conducteur doit pouvoir effectuer les manœuvres qui lui incombent et qu’il doit à tout moment rester maître de son véhicule. Un policier peut donc estimer que la présence de plusieurs personnes sur une trottinette prive le conducteur de la maîtrise nécessaire de son engin mais cela relève de l’appréciation du policier et éventuellement du juge s’il devait y avoir procès."

Cela peut donc paraître surréaliste mais au regard du Code de la route actuel, on ne peut pas prendre un passager sur le porte-bagage de son vélo, sauf un enfant s’il y a un siège prévu pour lui, par contre on peut embarquer à deux voire à trois sur une trottinette !

A ce propos, VIAS a émis des recommandations que nous résume son porte-parole : "Devant le danger représenté par les trottinettes, nous souhaitons que leur usage soit réservé aux conducteurs de plus de 16 ans, qu’elles ne puissent transporter qu’une seule personne à la fois, qu’on leur interdise de circuler sur les pistes cyclables et enfin que le port d’une veste fluo soit obligatoire. Cela nous semble indispensable pour réduire le nombre d’accidents et aussi pour pacifier la coexistence avec les utilisateurs d’autres moyens de locomotion."

Du côté des commerçants en tout cas, on ne se bat pas pour promouvoir l’utilisation collective. Si vous tapez sur un moteur de recherche la mention "trottinette deux places", vous êtes vite dirigés vers le site de Décathlon mais un coup de fil au magasin d’Evere efface rapidement tout malentendu : "Non, nous ne vendons pas de trottinettes à deux places, qu’elles soient électriques ou pas. D’abord, pour une question de poids puisqu’elles sont limitées à 100 kilos, et surtout pour une raison de sécurité car il est compliqué de conduire avec une personne derrière soi à cause du manque de répartition de la charge. Les clients ne le réclament d’ailleurs pas. Et pourtant, ils sont nombreux, nous doublons nos ventes chaque année avec des modèles entre 320 et 900 euros".

La société californienne BOGO propose pourtant un modèle de trottinette spécialement prévu pour deux personnes puisqu’il y a même deux guidons et un plancher allongé. La marque est considérée comme une des pionnières dans l’univers de la trottinette électrique. Pour la cofondatrice de BOGO, Allegra Steinberg, l’ajout d’un second guidon au milieu de la plate-forme résout les problèmes de sécurité : "monter à deux sur une trottinette avec un seul guidon modifie l’équilibre et la répartition du poids et rend la conduite très dangereuse."