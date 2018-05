Circulation: les files se résorbent, excepté sur la E411

Un vendredi, veille d’un long veille, c’est rarement un vendredi où tout roule comme sur des roulettes.

Le début de soirée a mal commencé mais les files se résorbent tout doucement. Les retards ne s'élève plus qu'à 10 min.

Un axe reste cependant principalement concerné par les files: il s’agit de l’E411 Bruxelles > Arlon. Le chantier entre Daussoulx et Beez provoque toujours près de 10km de file mais on ne perd "plus que" 20minutes.

Autre problème, 2 accidents se sont produit sur la petite ceinture de Bruxelles. 1 accident dans le tunnel Rogier et 1 accident dans le tunnel Léopold II. Ils sont tous les deux fermés vers la Basilique. La petite ceinture est complètement saturée.