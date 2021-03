Circulation des trains interrompue entre Louvain et Bruxelles

Le trafic ferroviaire a été interrompu dans les deux sens entre Louvain et Bruxelles en raison d'un accident de personne à Kortenberg, signalent jeudi après-midi la société de transport ferroviaire SNCB et le gestionnaire de réseau ferroviaire Infrabel.

Les trains sont déviés, dans la mesure du possible, via Malines et la SNCB a également mis en place un système de navettes.

Infrabel espère que le problème sera résolu avant l'heure de pointe du soir mais prévient déjà que sa résolution prendra plusieurs heures.

L'accident, qui concernait un train reliant Quiévrain à Liège-Guillemins, s'est produit vers 13h00, sur l'axe particulièrement fréquenté reliant Louvain à Bruxelles. Une centaine de passagers étaient à bord au moment de l'incident, a précisé un porte-parole de la SNCB. Quatre voies sont actuellement hors service, ce qui empêche la poursuite du trafic entre Louvain et Bruxelles.